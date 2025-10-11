Lo confirmó Scaloni: los 3 jugadores que debutarán en la Selección Argentina en el amistoso ante Puerto Rico

En un amistoso con escasas emociones, la Selección Argentina venció por la mínima a Venezuela en su primer amistoso de la fecha FIFA. El gol de Giovani Lo Celso alcanzó para hacer la diferencia en el Hard Rock Stadium de Miami y hora se vendrá Puerto Rico. De acuerdo a lo adelantado por Lionel Scaloni, dicho encuentro tendrá muchas caras nuevas.

“El martes jugarán todos los chicos nuevos que han venido. No han tenido oportunidad hoy pero ya sabía eso, así que ojalá lo aprovechen“, expresó el entrenador. De esta manera, se confirma que José Manuel López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero harán sus estrenos absolutos con la Albiceleste.

El propio director técnico confesó que el debut del delantero de Palmeiras era una posibilidad concreta en el duelo ante la Vinotinto. “Al final no pudo entrar pero sí lo hará el siguiente partido“, aseguró en diálogo con los periodistas en el Hard Rock Stadium.

Scaloni también dejó en claro que tiene pensado contar con Lionel Messi, que este sábado jugará por la MLS para el Inter de Miami. Consultado sobre la presencia del 10 en el compromiso del martes, el estratega soltó: “Creo que sí, no sé, esperemos que pueda estar el martes”.

Los campeones del mundo regresarán a las canchas el martes 14 de octubre, con el Chase Stadium de Fort Lauderdale como escenario. Será el último partido de la fecha FIFA y el antepenúltimo del año, teniendo en cuenta que en noviembre habrá otras dos exhibiciones.

El cronograma de la Selección Argentina hasta el inicio del Mundial 2026

Argentina vs. Puerto Rico – martes 14 de octubre, 21:00 – Chase Stadium, Miami.

Argentina vs. Angola – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre) – Estadio 11 de Noviembre de Luanda, Angola.

Argentina vs. rival a definir – Día y hora a confirmar (entre 10 y el 18 de noviembre)

SORTEO DEL MUNDIAL – Viernes 5/12 a las 13.00hs – Washington DC, Estados Unidos

– Viernes 5/12 a las 13.00hs – Washington DC, Estados Unidos Argentina vs. España – Finalissima – Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.*

– Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 – Sede a confirmar.* Argentina vs. México – entre 1 el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

Argentina vs. Honduras – entre 1 y el 9 de junio de 2026 – Sede a definir.*

*AMISTOSOS A CONFIRMAR

