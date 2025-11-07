Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

River hoy: Driussi podría llegar contra Boca, la probable formación y la confesión del Flaco López

Todas las novedades del Millonario de este viernes 7 de noviembre, a dos días de enfrentar al rival de toda la vida en La Bombonera.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Marcos Acuña
© Prensa RiverMarcos Acuña

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 7 de noviembre de 2025, a dos días del Superclásico. Marcelo Gallardo probó a Driussi y todo indica que llegará al duelo del próximo domingo ante Boca, el once que saldría a La Bombonera, la confesión del Flaco López y un ex DT propuso una norma que cambiaría al fútbol para siempre.

¿Llega Driussi al Superclásico?

Luego de estar alejado de las canchas por algunas semanas producto de una distensión en el isquiotibial izquierdo, Sebastián Driussi fue exigido esta semana y respondió bien, por lo que se cree que será convocado por Marcelo Gallardo para el duelo ante Boca del próximo domingo. Todo indica que será citado, pero iniciará en el banco de suplentes.

Sebastián Driussi. (Foto: Getty).

Sebastián Driussi. (Foto: Getty).

La probable formación de River vs. Boca

River visitará a Boca el próximo domingo desde las 16.30 horas por la fecha 15 del Torneo Clausura. Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once inicial sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas.

Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

José López confirmó que estuvo cerca de llegar a River

El atacante de Palmeiras dialogó con TNT Sports y afirmó: “Desde que comencé a jugar en Lanús, siempre hubo sondeos y cosas de River y Boca, pero nunca fue algo tan insistente. Cuando vine a Palmeiras también, ahí fueron cosas más serias de los dos, pero creo que siempre mi objetivo fue jugar acá”.

Publicidad
José López, tras ser convocado a la Selección Argentina: “Estuve cerca de llegar a River”

ver también

José López, tras ser convocado a la Selección Argentina: “Estuve cerca de llegar a River”

“En el momento en el que no jugaba se me pasó por la cabeza, porque son River y Boca, volver a jugar en mi país, pero siempre me objetivo fue triunfar en Palmeiras. Estuve mucho más cerca de River porque a comienzos de 2024 estuvo muy fuerte el interés, hasta se comenzó a hablar entre clubes, pero Palmeiras siempre confió en mí”, completó el Flaco.

José López ante River. (Foto: Getty).

José López ante River. (Foto: Getty).

Pellegrini propuso una norma para darle dinamismo al fútbol

El ex entrenador del Millonario, que actualmente se encuentra en Real Betis, propuso: “Creo que hay otras reglas que se pueden modificar que mejorarían el fútbol, como que cuando el balón pasa el mediocampo no puede volver a su propio campo. Sería un fútbol más dinámico. Son expertos los que lo están mirando, pero no me parece que sea algo que vaya a variar el fútbol. Hay que hacerlo cada vez más entretenido, más dinámica, y para eso tenemos que estar más cerca de la portería contraria”.

Publicidad
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
River podría recuperar a Driussi ante Boca
River Plate

River podría recuperar a Driussi ante Boca

River hoy: evolución de Montiel y Driussi, charla de Gallardo con el plantel, mensaje de Di Carlo y el rol que podría tener Trezeguet
River Plate

River hoy: evolución de Montiel y Driussi, charla de Gallardo con el plantel, mensaje de Di Carlo y el rol que podría tener Trezeguet

River hoy: Driussi quedó casi descartado del Superclásico, un ex delantero bancó a muerte a Borja y Astrada criticó a Gallardo
River Plate

River hoy: Driussi quedó casi descartado del Superclásico, un ex delantero bancó a muerte a Borja y Astrada criticó a Gallardo

Flavio Briatore explicó qué lo convenció de ratificar a Franco Colapinto en Alpine para 2026: “Experiencia, velocidad y talento”
FÓRMULA 1

Flavio Briatore explicó qué lo convenció de ratificar a Franco Colapinto en Alpine para 2026: “Experiencia, velocidad y talento”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo