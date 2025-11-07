River hoy: Driussi podría llegar contra Boca, la probable formación y la confesión del Flaco López

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 7 de noviembre de 2025, a dos días del Superclásico. Marcelo Gallardo probó a Driussi y todo indica que llegará al duelo del próximo domingo ante Boca, el once que saldría a La Bombonera, la confesión del Flaco López y un ex DT propuso una norma que cambiaría al fútbol para siempre.

¿Llega Driussi al Superclásico?

Luego de estar alejado de las canchas por algunas semanas producto de una distensión en el isquiotibial izquierdo, Sebastián Driussi fue exigido esta semana y respondió bien, por lo que se cree que será convocado por Marcelo Gallardo para el duelo ante Boca del próximo domingo. Todo indica que será citado, pero iniciará en el banco de suplentes.

Sebastián Driussi. (Foto: Getty).

La probable formación de River vs. Boca

River visitará a Boca el próximo domingo desde las 16.30 horas por la fecha 15 del Torneo Clausura. Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once inicial sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas.

Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

José López confirmó que estuvo cerca de llegar a River

El atacante de Palmeiras dialogó con TNT Sports y afirmó: “Desde que comencé a jugar en Lanús, siempre hubo sondeos y cosas de River y Boca, pero nunca fue algo tan insistente. Cuando vine a Palmeiras también, ahí fueron cosas más serias de los dos, pero creo que siempre mi objetivo fue jugar acá”.

“En el momento en el que no jugaba se me pasó por la cabeza, porque son River y Boca, volver a jugar en mi país, pero siempre me objetivo fue triunfar en Palmeiras. Estuve mucho más cerca de River porque a comienzos de 2024 estuvo muy fuerte el interés, hasta se comenzó a hablar entre clubes, pero Palmeiras siempre confió en mí”, completó el Flaco.

José López ante River. (Foto: Getty).

Pellegrini propuso una norma para darle dinamismo al fútbol

El ex entrenador del Millonario, que actualmente se encuentra en Real Betis, propuso: “Creo que hay otras reglas que se pueden modificar que mejorarían el fútbol, como que cuando el balón pasa el mediocampo no puede volver a su propio campo. Sería un fútbol más dinámico. Son expertos los que lo están mirando, pero no me parece que sea algo que vaya a variar el fútbol. Hay que hacerlo cada vez más entretenido, más dinámica, y para eso tenemos que estar más cerca de la portería contraria”.

