El conflicto en Palmeiras que derivaría en la salida del Flaco López y deja atentos a Boca, River y a Lionel Scaloni

La derrota en la final de la Copa Conmebol Libertadores contra Flamengo caló hondo puertas adentro en Palmeiras, ya que hubo problemas internos entre los jugadores y la relación tanto entre ellos como con el entrenador Abel Ferreira no es la mejor.

Tal es así que en las últimas horas salió a la luz la noticia de que José Manuel López, el delantero que fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, tiene chances de irse del club en el próximo mercado de pases, debido a que está rota la relación con el portugués Ferreira.

“Atento a la relación Ferreira-López porque me parece que López puede salir obligatoriamente, es un delantero a tener en cuenta”, comentó el periodista de ESPN, Augusto César, para informar que el delantero surgido de Lanús tiene chances de cambiar de aires.

Esta situación pone en alerta tanto a Scaloni pensando en el Mundial, como también a River y a Boca con vistas al próximo mercado de pases. Esto se debe a que los dos equipos argentinos mostraron interés por él, pero se encontraron con la negativa de negociarlo por parte de Palmeiras.

La rotura de la relación se debe a los dichos de Ferreira semanas atrás en conferencia de prensa, en donde criticó al nivel del argentino desde la última convocatoria a la Selección. “Se olvidó de hacer lo que estaba haciendo… Lo que yo pido es una cosa y él está haciendo otra”, comentó al respecto.

“En lo personal yo intento hacer todo lo que pide el entrenador pero hay momentos en los que uno tiene que sacar esa impronta para resolver sobre la marcha”, le respondió López en diálogo con los medios previo a la final de Libertadores en la que Palmeiras cayó ante Flamengo en Lima.

Así las cosas, las próximas semanas serán claves para el futuro del ‘Flaco’. Si bien tanto River como Boca estarán atentos, la realidad es que Palmeiras buscará transferirlo a Europa, ya que tasó su pase en 40 millones de dólares, una cifra alta para los números del fútbol argentino.

El ‘Flaco’ López contó que estuvo cerca de Boca y River

“Los primeros 6 meses, hubo un interés del lado de Boca, pero Palmeiras no pensó en cederme”, dijo en diálogo con TyC Sports sobre el interés del Xeneize a principios de 2023, época en la que finalmente ficharon a Miguel Merentiel, quien también jugaba en el Verdao.

Y agregó respecto al interés de River en 2024: “En 2024 hubo un acercamiento y una conversación, pero siempre hablé con mi entrenador Abel Ferreira, y él siempre me dejó muy claro lo que quería de mí y el futuro que el club tenía para mí. El club hizo un gran esfuerzo para que me quedara, y estoy muy feliz de haber tomado esa decisión”.

