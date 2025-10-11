Lionel Scaloni explicó por qué no jugó Messi ante Venezuela: “Simplemente eso”

Por la noche del viernes y en territorio estadounidense, la Selección Argentina venció 1-0 a Venezuela por un amistoso internacional en esta doble fecha FIFA. Gracias al gol de Giovani Lo Celso y a que el arquero Jose Contreras fue la figura indiscutida, los campeones del mundo se impusieron solamente por la mínima ante el combinado Vinotinto en el Hard Rock Stadium.

Lo cierto es que al término del compromiso disputado en la reconocida ciudad de Miami, Lionel Scaloni asistió a la conferencia de prensa protocolar que se diagrama habitualmente. Allí, se refirió a la sorpresiva ausencia de Lionel Messi, que miró el encuentro desde uno de los palcos junto a Antonela y sus tres hijos, a raíz de haber abandonado la concentración por la mañana.

Delante de los micrófonos y las cámaras, el entrenador no tardó en explicar por qué no jugó el astro albiceleste. “Decidí yo que Leo no juegue para probar a Lautaro y Julián, simplemente eso“, sentenció para despejar cualquier tipo de dudas. Además, para terminar de dejar en claro el tema en cuestión, segundos más tarde, el entrenador añadió: “Más el Flaco López en el banco“.

Lionel Messi junto a su familia en el duelo entre Argentina y Venezuela. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Scaloni amplió su discurso sobre la presencia del delantero de Palmeiras en el banco de suplentes. “Al final no pudo entrar pero sí lo hará el siguiente partido”, adelantó el director técnico”. Y en cuanto a una eventual presencia de Messi en el próximo amistoso, manifestó: “Creo que sí, no sé, esperemos que pueda estar el martes”.

Más declaraciones de Lionel Scaloni

En cuanto a lo ocurrido en el campo de juego, expresó: “El primer tiempo fue bastante bueno y con situaciones de gol. En el segundo tiempo los primeros 25 minutos no fueron buenos, después cambiamos el esquema y estuvimos más firmes sin pelota. La prueba nos sirve un montón porque nos da la pauta de que tenemos que saber que no hay rival fácil. Todos nos juegan al 100%”.

Publicidad

Publicidad

De cara al duelo ante Puerto Rico del martes a partir de las 21 horas, el director técnico hizo un adelanto sobre los que no tuvieron participación esta noche. “Se ganó pero no es lo importante que era ver cómo está el equipo. El martes jugarán todos los chicos nuevos que han venido. No han tenido oportunidad hoy pero ya sabía eso, así que ojalá lo aprovechen”, reveló.

Lionel Scaloni durante el duelo entre Argentina y Venezuela. (Getty Images)

Y en un sentido muy similar a este, volvió a hacer referencia a la misma temática. “Busco ver cómo se pueden acoplar los nuevos. Marco Senesi ha hecho un buen partido y del resto espero lo mismo“, sostuvo en una primera instancia. Más tarde, completó: “Los conceptos los tienen en la cabeza, será un partido lindo para que puedan disfrutar y ver si de cara al futuro pueden estar”.

Publicidad

Publicidad