Scaloni le dio confianza y encandiló a los hinchas de la Selección Argentina: “Es élite”

Por medio de las redes sociales, llovieron los elogios para uno de los futbolistas a los que utilizó Lionel Scaloni ante Venezuela.

Por Julián Mazzara

Los hinchas de Argentina en el Hard Rock Stadium.
© Getty ImagesLos hinchas de Argentina en el Hard Rock Stadium.

En el Hard Rock Stadium, la Selección Argentina le ganó a su par de Venezuela bajo el marco de un amistoso internacional que sirvió de preparación para el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni no tuvieron complicaciones defensivas, el entrenador aprovechó el encuentro para probar a diferentes futbolistas y quedó encantado con uno en particular.

No solo fue el oriundo de Pujato quien disfrutó del juego que brindó Nico Paz en lo que fue su quinto partido con la camiseta de la Selección Argentina. A pesar de que en los X minutos que afrontó no pudo convertir ni aportó asistencias, dejó satisfecho a todos los hinchas.

Por medio de las redes sociales, y después de que Francesco Totti llenara de elogios al nacido en Santa Cruz de Tenerife, los elogios se hicieron presentes. Incluso, hubo varios comentarios en donde destacaron que tiene que ser el sucesor de Lionel Messi en el futuro y que Real Madrid tiene ir detrás de sus pasos.

“No creo que Mastantuono sea tan bueno. Está sobrevalorizado, pero Nico Paz es élite. Jugadorazo”, exclamó en Twitter el usuario @Dionguilherme3, que quedó encantado con la performance que hizo el actual futbolista de Como 1907. “Es el peor partido de la historia. TV on solamente por Nico Paz”; “Nico Paz tiene cositas de Redondo. Me fascina”; y “Cosa seria Nico Paz. Cuando vuelva a Real Madrid, la va a descoser y va a cagar fuego Mastantuono”, fueron otros de los comentarios que se viralizaron.

Los comentarios de los hinchas de Argentina

Thomas Tuchel reveló quiénes son “los 3 grandes favoritos” a ganar el Mundial 2026

Las estadísticas de Nico Paz vs. Venezuela

  • Minutos jugados: 94′
  • Goles: 0
  • Asistencias: 0
  • Pases clave: 0
  • Centros (acertados): 1 (0)
  • Pases precisos: 49/53 (92%)
  • Pases en el campo rival (precisión): 39/44 (89%)
  • Pases en el campo propio (precisión): 10/10 (100%)
  • Pases largos (acertados): 1/2 (50%)
  • Tiros totales: 3
  • Tiros a puerta: 2
  • Disparos al palo: 1
  • Disparos bloqueados: 1
  • Ocasiones claras falladas: 1
  • Toques: 70
  • Toques fallidos: 2:
  • Regates (completados): 4 (4)
  • Faltas recibidas: 2
  • Posesión perdida: 8
  • Entradas (ganadas): 2 (2)
  • Intercepciones: 0
  • Despejes: 0
  • Tiros bloqueados: 0
  • Recuperaciones: 2
  • Duelos en el suelo (ganados): 8 (8)
  • Duelos aéreos (ganados): 1 (0)
  • Regateado: 0
Carlo Ancelotti ignoró a Vinícius y destacó a los dos jugadores que lo sorprendieron en Brasil: “Calidad individual”

julián mazzara
Julián Mazzara

jpasman
toti pasman

Russo formó parte de una raza especial de hombres que le entregan su vida al fútbol y murió como quería: dentro de una cancha

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Los puntajes 1×1 de la Selección Argentina vs. Venezuela por el amistoso internacional: jugador por jugador

Los mejores memes del triunfo de la Selección Argentina vs. Venezuela por el amistoso internacional

Impactante revelación: la premonición de Miguel Ángel Russo antes de su último desembarco como DT de Boca

Carlo Ancelotti ignoró a Vinícius y destacó a los dos jugadores que lo sorprendieron en Brasil: “Calidad individual”

