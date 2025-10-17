Revelan el club en el que quiere jugar el Flaco López tras su debut en la Selección Argentina

José Manuel López es uno de los jugadores del fútbol sudamericano del momento. A su gran presente en Palmeiras, se le sumó su debut con la Selección Argentina. Como si fuera poco, avanza a paso firme en su sueño por cerrar el 2025 siendo campeón del Braisleirao y la Copa Libertadores.

Su aporte goleador en el Verdao lo posicionan como una de las grandes joyas del próximo mercado de pases. De hecho, la prensa brasileña comenzó a vincularlo con el fútbol de Arabia Saudita, algo que en principio no estaría entre los objetivos inmediatos del ex Lanús.

De acuerdo a lo informado por el periodista Jorge Nicola, de Brasil, el Flaco López tiene más que claro cuál es su deseo para su futuro: permanecer en Palmeiras. El delantero quiere seguir disfrutando de su actualidad en el equipo de Abel Ferreira, hasta que aparezca una chance concreta de emigrar hacia Europa.

De esta manera, López desestima cualquier tipo de posibilidad de mudarse a exóticos destinos como Arabia Saudita, Qatar, China o incluso Estados Unidos. El atacante de 24 años sabe que, si mantiene esta gran versión en Brasil, las propuestas del Viejo Continente no tardarán en aparecer.

Los números de José López en el Palmeiras

Sumando Brasileirao, Campeonato Paulista, Copa de Brasli, Libertadores y el Mundial de Clubes de Estados Unidos, José López ya acumula 23 tantos y 6 asistencias en 52 partidos en este 2025 con la camiseta de Palmeiras. Sin lugar a dudas, unas cifras dignas de un futbolista de selección.

Desde su arribo al Verdao a mediados de 2022, el centrodelantero acumula 55 anotaciones y 14 asistencias en un total de 167 compromisos de carácter oficial. Además, recibió 27 tarjetas amarillas y nunca fue expulsado.

