Los 'borrados' de Lionel Scaloni: no fueron llamados a la Selección Argentina y se quedarían sin Copa América

La Selección Argentina disputa este viernes 22 de marzo el primer partido amistoso de la fecha FIFA ante El Salvador en Philadelphia. Lionel Scaloni, seguramente, haga algunas pruebas de cara a la Copa América en unos meses. Con la convocatoria que dispuso el técnico campeón del mundo ya se puede ver que hay algunos futbolistas que empiezan a despedirse de la chance de disputar el certamen.

De cara a la Copa América 2024, se esperaba que hubiese cierto recambio en la Selección Argentina. Varias versiones periodísticas habían dado cuenta de ello, sobre todo tras las declaraciones de Lionel Scaloni en aquella conferencia de prensa post victoria ante Brasil en el Maracaná. Sin embargo, esto no será así.

La base de la Selección Argentina está y no tiene mayores cambios con respecto al plantel campeón del mundo en Qatar 2022. Esto hace que algunos futbolistas, que han tenido pasado en la Albiceleste u otros, en buen momento, no tengan mayores oportunidades de cara a la Copa América 2024.

Los ‘borrados’ de Lionel Scaloni para la Copa América 2024

La convocatoria que hizo Scaloni para los amistosos ante El Salvador y Costa Rica permitirá algunas pruebas. Son los casos de algunos futbolistas como Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte, Nehuén Pérez, Nicolás Valentini o Valentín Barco, que podrían ver minutos y aprovechar su oportunidad. Pero, hay nombres que no tendrán esa oportunidad y podrían perder la chance de estar en la Copa América, desde mitad de junio.

En este sentido, se podría hablar de algunos jugadores ‘borrados’ por el técnico nacido en Pujato. Por lo pronto, algunos nombres que destacan son los de Lucas Martínez Quarta, Lucas Ocampos, Nicolás Domínguez, Facundo Medina y hasta se podría mencionar el caso particular de Mauro Icardi.

Martínez Quarta perdió terreno en la consideración de Scaloni, sobre todo porque en los últimos partidos (tuvo algunos inconvenientes físicos) no tuvo continuidad en su actual club, Fiorentina. Por eso, en la convocatoria de marzo, se pudo ver a un Nehuén Pérez, de gran presente y con posibilidades, incluso, jugando como lateral derecho.

Las situaciones de Lucas Ocampos y Nicolás Domínguez son iguales. Si bien son habituales titulares en sus respectivos equipos, Sevilla y Nottingham Forest, en la Selección Argentina no tendrían lugar debido a la superpoblación de jugadores en su posición. Por el mediocampista, hay otros nombres con mejor consideración como el caso de Exequiel Palacios, que no es un habitual titular, pero siempre está en las convocatorias. En tanto, con el ex River, hoy, está por detrás de Garnacho en la idea de Scaloni.

El caso de Facundo Medina sorprende puesto que es figura en la Ligue 1 de Francia y ha sido llamado por Scaloni a la Selección Argentina. Pero, para esta última convocatoria, no fue llamado. Es una de las grandes incógnitas de cara a la Copa América.

Y el caso de Mauro Icardi es bastante particular. Está en un gran momento como goleador de Galatasaray. Si bien estuvo en las primeras convocatorias de la Selección Argentina, no recibe un llamado desde noviembre de 2018. Y, además, corre por detrás de los dos centrodelanteros inamovibles, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El caso los jugadores sub 23 y el plan para los Juegos Olímpicos

Por otra parte, hay algunos jugadores sub 23 que vienen pidiendo oportunidad en la Selección mayor. De hecho, Lionel Scaloni sorprendió con el llamado a algunos de ellos como los casos de Garnacho, Barco y Valentini. Pero, otros como Thiago Almada, Matías Soulé o Claudio Echeverri no entraron en la lista.

Esto se debe al plan que hay en la Selección Argentina para la Copa América y para los Juegos Olímpicos. Los Sub 23 serán prioridad para la cita olímpica, salvo casos excepcionales. Por eso, no fueron considerados para los amistosos ante El Salvador y Costa Rica.

¿Qué pasará después de la Copa América? Es posible que empiecen a ver más oportunidades en la Selección mayor, pero dependerá también que continúen en buen nivel, como hasta ahora.

¿Qué pasa con los lesionados en la Selección Argentina?

En la convocatoria de la Selección Argentina, Scaloni no pudo contar con algunos futbolistas importantes por lesión. Lionel Messi, Paulo Dybala y Marcos Senesi fueron desafectados, pese a recibir el llamado. A ellos, se les suma los casos de Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Marcos Acuña y Lisandro Martínez, Gerónimo Rulli, entre otros.

Hay algunos futbolistas de los mencionados, que tienen su lugar asegurado en la Copa América 2024. Lionel Messi, por supuesto, es una fija, sumados a Montiel, Acuña y Licha Martínez. ¿El resto? No hay nada garantizado.

Dybala perdió una gran chance de sumar minutos en la Selección Argentina ante la ausencia de Messi. Esto le permitirá a jugadores como Buonanotte y Garnacho tomar su lugar, más allá de la diferencia en sus características. Si no muestra una buena condición física de cara al final de la temporada, hay riesgo de que no sea llamado a la Copa América.

El caso de Senesi es similar al de Facundo Medina, con la diferencia de que sí fue convocado para esta fecha FIFA. Su buen rendimiento en Bournemouth le dio la oportunidad, pero con la lesión perdió una buena oportunidad. Otra incógnita de cara a la Copa América. En tanto, Foyth y Rulli parecen tener un pie afuera debido a que todavía no ha vuelto de su lesión.