Ganó el Mundial con Italia, jugó más de 700 partidos en el Milan y fue operado de urgencia: “Me llevará tiempo recuperar mis fuerzas”

A lo largo de la historia, Italia supo tener a muchos de los mejores jugadores del mundo, entre ellos a varios de los defensores más destacados de todos los tiempos. Franco Baresi es una verdadera leyenda del fútbol, no solamente fue pilar fundamental de la Selección de Italia que se consagró campeón mundial en España 1982, sino que además es una gloria del AC Milan, equipo al que representó durante toda su carrera y con el que conquistó nada más y nada menos que 19 títulos, entre ellos seis veces la Serie A, tres Champions League y dos Intercontinentales.

En las últimas horas, Franco Baresi debió ser operado de urgencia. En uno de sus controles de rutina, al ex defensor italiano le encontraron un nódulo en uno de sus pulmones. Al ser detectad a tiempo y no tener un tamaño importante, la intervención fue relativamente sencilla, pero debió ser de urgencia par evitar males mayores en un futuro. El ex jugador permaneció hospitalizado, aunque estable y sin complicación alguna para destacar.

AC Milan comunicó la noticia

A través de sus medios oficiales, AC Milan compartió la noticia y trajo tranquilidad: “El AC Milan anuncia que, tras pruebas de rutina, a nuestro Vicepresidente Honorario, Franco Baresi , se le diagnosticó una nódulo pulmonar, que fue extirpado mediante cirugía mínimamente invasiva. El procedimiento transcurrió sin contratiempos y la recuperación postoperatoria transcurrió sin incidentes. Franco fue evaluado posteriormente por un oncólogo, quien recomendó una terapia de consolidación basada en inmunoterapia”.

“Toda la Junta Directiva, la Dirección del Club, los empleados y colaboradores, el cuerpo técnico y los jugadores del AC Milan le envían a Franco sus más sinceros y afectuosos deseos de una pronta y completa recuperación. Capitán, ¡estamos todos contigo!”, concluyó el comunicado oficial del club.

Baggio en la Juve y Baresi en el Milan. (Foto: Getty).

Baresi envió un mensaje de tranquilidad

Por su parte, el vicepresidente honorario del AC Milan envió un mensaje a los hinchas que se preocuparon por su salud: “Queridos aficionados, quiero que sepan que me llevará un tiempo recuperar la forma. Gracias al Milan y a todos ustedes por su apoyo y ánimo. Con cariño, un abrazo. Franco Baresi”. Cabe recordar que Baresi jugó en el AC Milan entre 1977 y 1997 y fue el único club de su exitosa trayectoria. En esas dos décadas, el defensor visitó la casaca del Rossonero en 714 oportunidades.

