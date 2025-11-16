Noruega y Haaland golearon a Italia y lo mandaron al repechaje: las chances de la Azzurra para clasificar al Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, poco a poco, se definen las clasificaciones en todos los rincones del planeta. Este domingo, la Selección de Noruega fue la última en imprimir su nombre entre los equipos que pelearán en el torneo más prestigioso de todos.

Con un doblete de Erling Haaland, el conjunto nórdico se impuso por un contundente 4-1 ante su par de Italia en el Estadio Giuseppe Meazza. La Azzurra precisaba ganar por una diferencia mínima de 9 goles para finalizar en la primera posición del grupo, algo que quedó muy lejos.

Con este resultado, Noruego se transformó en clasificado para el Mundial 2026. Será la primera vez de Haaland en la máxima cita del fútbol, pero también el regreso del combinado europeo al evento tras la disputa de Francia 1998, donde se despidieron en octavos de final, justamente ante Italia.

Aunque los de Gennaro Gattuso no lograron la clasificación directa al Mundial como líderes de su zona, aún tienen posibilidades de estar en el evento a través del repechaje. Cabe recordar que el cuádruple campeón del mundo viene de dos eliminaciones en primera ronda y dos ausencias consecutivas desde su consagración en Alemania 2006.

Cómo es el repechaje de la UEFA para el Mundial 2026

Los 12 segundos de la fase de grupos de las Eliminatorias de la UEFA y cuatro clasificados desde la UEFA Nations League se disputarán en marzo los últimos cuatro boletos al Mundial 2026. Será a través de un formato de cuatro llaves con semifinales y final.

El sorteo determinará ante qué rivales deberá enfrentarse a Italia, sin margen de error en dos partidos, para obtener uno de los pasajes para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Hasta el momento, Ucrania, Irlanda, Albania, República Checa, Rumania, Irlanda del Norte y Suecia están clasificados para este repechaje.

Gennaro Gattusso criticó el formato y apuntó contra las Eliminatorias de CONMEBOL

En la previa a esta Fecha FIFA, en la que Italia llegaba con la soga al cuello en la pelea por la clasificación directa, el DT de la Azzurra y exmediocampista se refirió al formato de las Eliminatorias en Europa y lanzó una fuerte crítica.

“Ningún arrepentimiento por jugar el repechaje. Ganar ayuda a ganar, pero necesitamos entender bien los criterios. Ver grupos sudamericanos con 10 equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía… definitivamente necesitamos revisar los criterios”, soltó el campeón del mundo en 2006.

Uno por uno, los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA) Francia (UEFA) Croacia (UEFA) Portugal (UEFA) Noruega (UEFA)

DATOS CLAVE