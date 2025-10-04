Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Argentina vs. Italia por el Mundial de Chile Sub 20: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Por la fecha 3 del Grupo D, la Albiceleste y la Azzurra definen al ganador de la zona. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

Por Julián Mazzara

Ian Subiabre y Jamal Iddrissou, jugadores de Argentina e Italia.
© Getty ImagesIan Subiabre y Jamal Iddrissou, jugadores de Argentina e Italia.

Este sábado se enfrentan la Selección Argentina y su par de Italia por la fecha 3 del Grupo D del Mundial de Chile Sub 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander. El encuentro comienza a las 20:00 horas y se puede ver por Telefé y DSports. Además, el árbitro es el costarricence Keylor Herrera.

Después de golear a Australia, la Albiceleste logró la clasificación a la siguiente ronda y buscará quedarse con el liderazgo del grupo, además de obtener un puntaje perfecto luego de que termine esta primera etapa del certamen.

Los italianos, que vienen de igualar frente a Cuba, están obligados a conseguir un empate, como mínimo, para poder meterse en los octavos de final. En el caso de que pierda, y si los comandados por Pedro Pereira triunfan ante los de Oceanía, serán los que clasifiquen junto a los de Diego Placente.

La posible formación de Argentina vs. Italia por el Mundial de Chile Sub 20

Santino Barbi; Santiago Fernández, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

La posible formación de Italia vs. Argentina por el Mundial de Chile Sub 20

Alessandro Nunziante; Andrea Natali, Christian Corradi, Jacopo Sardo; Javinson Idelen, Mattia Mannini, Emanuele Sala, Cristian Cama; Mattia Mosconi, Marco Romano; y Ismael Konate. DT: Carmine Nunziata.

Publicidad

Argentina vs. Italia: minuto a minuto

Tabla de posiciones del Mundial de Chile Sub 20

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

Lee también
Santiago Castro reveló que lo sondearon para jugar con la Selección de Italia
Selección Argentina

Santiago Castro reveló que lo sondearon para jugar con la Selección de Italia

Ganó el Mundial con Italia, jugó más de 700 partidos en el Milan y fue operado de urgencia: “Me llevará tiempo recuperar mis fuerzas”
Offside

Ganó el Mundial con Italia, jugó más de 700 partidos en el Milan y fue operado de urgencia: “Me llevará tiempo recuperar mis fuerzas”

"El fútbol ha arruinado mi vida"
Fútbol europeo

"El fútbol ha arruinado mi vida"

Con gol de Di María incluido: la IA anticipó un partidazo entre Rosario Central y River por el Torneo Clausura
River Plate

Con gol de Di María incluido: la IA anticipó un partidazo entre Rosario Central y River por el Torneo Clausura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo