Argentina vs. Italia por el Mundial de Chile Sub 20: hora, canal, formaciones y minuto a minuto

Este sábado se enfrentan la Selección Argentina y su par de Italia por la fecha 3 del Grupo D del Mundial de Chile Sub 20 en el Estadio Elías Figueroa Brander. El encuentro comienza a las 20:00 horas y se puede ver por Telefé y DSports. Además, el árbitro es el costarricence Keylor Herrera.

Después de golear a Australia, la Albiceleste logró la clasificación a la siguiente ronda y buscará quedarse con el liderazgo del grupo, además de obtener un puntaje perfecto luego de que termine esta primera etapa del certamen.

Los italianos, que vienen de igualar frente a Cuba, están obligados a conseguir un empate, como mínimo, para poder meterse en los octavos de final. En el caso de que pierda, y si los comandados por Pedro Pereira triunfan ante los de Oceanía, serán los que clasifiquen junto a los de Diego Placente.

La posible formación de Argentina vs. Italia por el Mundial de Chile Sub 20

Santino Barbi; Santiago Fernández, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tobías Andrada; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

La posible formación de Italia vs. Argentina por el Mundial de Chile Sub 20

Alessandro Nunziante; Andrea Natali, Christian Corradi, Jacopo Sardo; Javinson Idelen, Mattia Mannini, Emanuele Sala, Cristian Cama; Mattia Mosconi, Marco Romano; y Ismael Konate. DT: Carmine Nunziata.

Argentina vs. Italia: minuto a minuto

Tabla de posiciones del Mundial de Chile Sub 20