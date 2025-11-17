A menudo se escucha la premisa de que el fútbol europeo tiene mayor nivel que el del resto del planeta. Y la realidad es que, en este aspecto, no hay dudas de que sea así. La ecuación es muy sencilla: a más dinero, mayores posibilidades de contar con las figuras más destacadas de cada rincón del planeta. No obstante, eso no significa que las principales ligas europeas o que las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo sean todas atractivas por igual.

De hecho, en los torneos locales ya es todo demasiado previsible. La Bundesliga la va a ganar el Bayern Munich (salvo la única excepción en los últimos 13 años del Bayer Leverkusen en la temporada 2023/2024). La Ligue 1 será del PSG y LaLiga de España la pelearán entre el Real Madrid y el Barcelona.

Luego están la Serie A de Italia, en donde está todo un poco más repartido entre el Inter de Milán, Napoli, Milan y Juventus, y la Premier League, en donde el denominado Big Six anima al torneo, aunque, de todos modos, las últimas 8 ediciones se las repartieron entre Manchester City (6) y Liverpool (2).

El fenómeno es similar en los equipos nacionales: la actual crisis de Italia fue el único foco de auténtico suspenso e interés en las Eliminatorias de la UEFA. El problema de fondo reside en que las potencias consolidadas y los combinados con mayor tradición futbolística superan con demasiada facilidad a selecciones que bordean lo amateur. Esta brecha genera resultados cada vez más abultados y, a menudo, exageradamente insólitos, lo que claramente resta nivel competitividad a la fase clasificatoria.

Solo por citar algunos, Croacia le ganó 7 a 0 a Gibraltar (además de 5 a 1 a Chequia y 4 a 0 Montenegro), Países Bajos 8 a 0 a Malta, Bélgica 6 a 0 a Liechtenstein y 6 a 0 a Kazajistán, España 6 a 0 a Turquía, Noruega 11 a 1 a Moldavia, Austria 10 a 0 San Marino, Dinamarca 6 a 0 a Bielorrusia y Portugal 9 a 1 a Armenia.

Los 5 seleccionados europeos ya clasificados a la Copa del Mundo 2026

A la espera de los partidos que restan jugarse entre este lunes 17 y el martes 18 de noviembre por la última jornada de las Eliminatorias de la UEFA, ya hay cinco seleccionados que confirmaron su lugar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se trata de Inglaterra, Francia, Portugal, Croacia y Noruega.

