Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial 2026

¿Las Eliminatorias más fáciles del mundo? Los resultados más insólitos de la UEFA camino al Mundial 2026

Las diferencias entre las selecciones europeas son cada vez más marcadas.

Por Germán Carrara

Seguí a Bolavip en Google!
En las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo 2026 se dieron resultados insólitos.
En las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo 2026 se dieron resultados insólitos.

A menudo se escucha la premisa de que el fútbol europeo tiene mayor nivel que el del resto del planeta. Y la realidad es que, en este aspecto, no hay dudas de que sea así. La ecuación es muy sencilla: a más dinero, mayores posibilidades de contar con las figuras más destacadas de cada rincón del planeta. No obstante, eso no significa que las principales ligas europeas o que las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo sean todas atractivas por igual.

De hecho, en los torneos locales ya es todo demasiado previsible. La Bundesliga la va a ganar el Bayern Munich (salvo la única excepción en los últimos 13 años del Bayer Leverkusen en la temporada 2023/2024). La Ligue 1 será del PSG y LaLiga de España la pelearán entre el Real Madrid y el Barcelona.

Luego están la Serie A de Italia, en donde está todo un poco más repartido entre el Inter de Milán, Napoli, Milan y Juventus, y la Premier League, en donde el denominado Big Six anima al torneo, aunque, de todos modos, las últimas 8 ediciones se las repartieron entre Manchester City (6) y Liverpool (2).

El fenómeno es similar en los equipos nacionales: la actual crisis de Italia fue el único foco de auténtico suspenso e interés en las Eliminatorias de la UEFA. El problema de fondo reside en que las potencias consolidadas y los combinados con mayor tradición futbolística superan con demasiada facilidad a selecciones que bordean lo amateur. Esta brecha genera resultados cada vez más abultados y, a menudo, exageradamente insólitos, lo que claramente resta nivel competitividad a la fase clasificatoria.

Solo por citar algunos, Croacia le ganó 7 a 0 a Gibraltar (además de 5 a 1 a Chequia y 4 a 0 Montenegro), Países Bajos 8 a 0 a Malta, Bélgica 6 a 0 a Liechtenstein y 6 a 0 a Kazajistán, España 6 a 0 a Turquía, Noruega 11 a 1 a Moldavia, Austria 10 a 0 San Marino, Dinamarca 6 a 0 a Bielorrusia y Portugal 9 a 1 a Armenia.

Los 5 seleccionados europeos ya clasificados a la Copa del Mundo 2026

A la espera de los partidos que restan jugarse entre este lunes 17 y el martes 18 de noviembre por la última jornada de las Eliminatorias de la UEFA, ya hay cinco seleccionados que confirmaron su lugar en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Se trata de Inglaterra, Francia, Portugal, Croacia y Noruega.

Publicidad
El comentario de Marcelo Bielsa del que la FIFA toma nota para la Copa del Mundo 2026

ver también

El comentario de Marcelo Bielsa del que la FIFA toma nota para la Copa del Mundo 2026

En España envían indirecta a Argentina y ya se dan por ganadores del Mundial 2026: ”Es la mejor selección del momento”

ver también

En España envían indirecta a Argentina y ya se dan por ganadores del Mundial 2026: ”Es la mejor selección del momento”

En síntesis

  • Las Eliminatorias UEFA tienen resultados insólitos como el 11 a 1 de Noruega a Moldavia.
  • Cinco selecciones europeas ya clasificaron al Mundial 2026: Inglaterra, Francia, Portugal, Croacia y Noruega.
  • Los torneos locales europeos suelen ser previsibles, con Bayern Munich como ganador habitual de la Bundesliga.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Que Lautaro Martínez sea suplente es una de las grandes injusticias de la historia de la Selección"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Tras golear a Georgia, el DT de España volvió a protestar contra Barcelona por Lamine Yamal: "No quieren entender"
Eliminatorias UEFA

Tras golear a Georgia, el DT de España volvió a protestar contra Barcelona por Lamine Yamal: "No quieren entender"

Sin Lamine Yamal, España aplastó a Georgia y dejó virtualmente sellada la clasificación al Mundial
Eliminatorias UEFA

Sin Lamine Yamal, España aplastó a Georgia y dejó virtualmente sellada la clasificación al Mundial

Los amistosos que confirmó Brasil para la fecha FIFA de marzo
Fútbol Internacional

Los amistosos que confirmó Brasil para la fecha FIFA de marzo

Gallardo le dio el día libre al plantel de River tras empatar con Vélez
River Plate

Gallardo le dio el día libre al plantel de River tras empatar con Vélez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo