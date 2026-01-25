¡Atento Lionel Scaloni! En Inglaterra destacan el partido de Marcos Senesi vs. Liverpool

El Bournemouth aprovechó la temporada irregular de Liverpool al derrotarlo 3 a 2 este sábado 24 de enero, en el encuentro que se llevó a cabo en Vitality Stadium correspondiente a la jornada 22 de la Premier League. De esta manera, los comandados por Andoni Iraola suman 30 unidades, le escapan a la zona del descenso y está a solo 6 puntos de los puestos de clasificación a la UEFA Champions League.

Al respecto de este partido que fue trascendental para el Bournemouth, los medios de comunicación del Reino Unido resaltaron la labor de Marcos Senesi, quien hace rato ya es una de las grandes figuras y voces de mando del equipo del condado de Dorset.

”El argentino superó a la defensa con su lanzamiento y complicó a Virgil van Dijk. El error del capitán del Liverpool en el despeje de ese balón de Senesi permitió que Alex Scott asistiera a Evanilson”, apuntó beIN Sport a raíz de la jugada que desencadenó en el 1 a 0.

Por su parte, ‘Liverpool Echo’ mencionó que el exzaguero de San Lorenzo de Almagro Senesi hizo un “buen trabajo cortando balones en momentos vitales” y ”dificultando los ataques del Liverpool por su zona”.

En cuanto a The Guardian, reportó una acción en el segundo tiempo donde ”Marcos Senesi bloqueó un disparo de Szoboszlai dentro del área. El Liverpool reclamó mano, pero el árbitro desestimó el pedido al considerar que el brazo estaba pegado al cuerpo”.

En esa misma línea, WhoScored, calificó al oriundo de Concordia, Entre Ríos con un 7, ubicándose así entre los mejores puntuados del Bournemouth.

Marcos Senesi aumentó sus chances de ser convocado por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo 2026

Marcos Senesi, además de tener un gran presente en el Bournemouth, quedó con el camino allanado para ser citado para la Selección Argentina que irá a la Copa de Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, a raíz de la grave lesión que sufrió Juan Foyth este sábado 24 de enero en el encuentro entre el Villarreal y Real Madrid. Al ex Estudiantes le confirmaron rotura del tendón de Aquiles, por lo que no llegará a estar a disposición para el certamen global.

En síntesis