El nombre de Pablo Maffeo irrumpió en la órbita de la Selección Argentina el miércoles pasado cuando desde España reportaron que la AFA se estaba moviendo contrarreloj para que Lionel Scaloni pudiera convocarlo, de cara a los partidos que el jueves 16 y el martes 21 de noviembre la Albiceleste afrontará ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas.

Desde ese instante, el futbolista despertó todo tipo de interrogantes en los hinchas argentinos que, lógicamente, querían saber más detalles del nacido en Barcelona, dado que, naturalmente, la inmensa mayoría apenas pudo recabar algún dato aislado de los que aporta Google, como que su madre es Argentina y que en la actualidad se proyecta como lateral derecho en el Mallorca.

Y la realidad es que las preguntas seguirán sin respuestas, por lo menos, por un tiempo más, porque Pablo Maffeo no brindó declaraciones en su arribo al Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Ezeiza, a pesar de la guardia que los periodistas de distintas señales realizaban desde la mañana de este lunes 13 de noviembre.

Si bien es posible que su postura esté atada a un pedido explícito del Mallorca y/o de la propia Selección Argentina, se esperaba con ansias su testimonio como para que el público se vaya familiarizando con el jugador que ya se perfila como una variante para el sector en el que hasta entonces alternaban Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

Pablo Maffeo habló como nuevo convocado de la Selección Argentina solo para las redes sociales del Mallorca

Pablo Maffeo, antes de subirse al avión con rumbo a Buenos Aires, charló con el departamento de prensa del Mallorca, contenido que fue publicado en las redes sociales del club español. Allí, en primer lugar, exteriorizó sus primera sensaciones al enterarse de la convocatoria: ”Súper feliz, súper orgulloso. Es increíble. Estoy agradecido a Argentina y orgulloso de poder defender la camiseta. Las estrellas pesan, a día de hoy es la mejor selección del mundo, entonces es pura ilusión”.

Asimismo, contó cómo es su parentesco con el país, el cual, a la postre, despuntó la chance de la citación: “Mi madre es argentina, mi padre es italiano. Obviamente, ella era la primera persona que se merecía saber esto. Lo primero que hice fue llamarla. No se lo creía al principio, pensaba que le estaba gastando una broma de las mías”.

Pablo Maffeo se refirió a la posibilidad de compartir vestuario con Lionel Messi

“Yo creo que es inimaginable. Poder compartir entrenamientos, vestuarios, concentración con el mejor futbolista de toda la historia es genial. Me ha tocado vivirlo en contra, ahora a favor es brutal”. Y a raíz de los cruces que tuvo con la Pulga cuando enfrentó al Barcelona agregó: ”No sé si se acordará de mí, yo creo que sí, porque cuando he ido con el Huesca o con Girona a jugar ahí se portó muy bien conmigo. De hecho, tengo su camiseta enmarcada y eso es algo que me llevo para mí”.