Diego Simeone vivió una noche de euforia luego del triunfo del Atlético Madrid en el clásico frente al Real Madrid por los octavos de final de la Copa del Rey. El técnico argentino gozó con su “jugador mágico”, tal como definió a Antonie Greizmann, pero no se queda quieto. Además de la clasificación, su equipo también se prepara para los octavos de la Champions League (se cruzará con Inter) y para seguir peleando en la liga española. Por eso, ante la chance de perder a Ángel Correa, el Cholo le apuntó a Thiago Almada, otro argentino campeón del mundo.

No es la primera vez que el ex Vélez suena en el Atlético. Angelito está en los planes de Marcelo Gallardo para llevarlo al Al-Ittihad de Arabia Saudita, donde tendría la continuidad que le falta en el Colchonero. Y fue ahí donde Simeone activó contactos con el representante de Almada. Sin embargo, surgió una traba que hoy no tiene solución: el Cholo lo quería ya en Madrid y Thiago está a punto de debutar con la Selección Argentina Sub 23 en el Preolímpico.

La propuesta lo dejó en una gran disyuntiva. Más de una vez, Thiago Almada mencionó al Atlético Madrid como el club en el que sueña jugar (la última vez fue esta misma semaña en una entrevista con el diario Olé). Pero a la vez no podía bajarse del plantel de Javier Mascherano, quien además lo eligió como capitán del equipo que debutará el próximo lunes 22 ante Paraguay.

El de Fuerte Apache es el único campeón del mundo presente en el Preolímpico y, si Argentina logra clasificarse, tendrá la chance de jugar en París para ganar la medalla de oro y transformarse en el único futbolista argentino en ganar el Mundial y los Juegos Olímpicos. Además, si dejaba la Selección para irse al Atlético Madrid, no podía ser reemplazado en la lista.

Eso ocurrió con Julián Malatini, el defensor de Defensa y Justicia que se fue al Werder Bremen abandonando la concentración del Sub 23 sin avisar. Eso generó el enojo de la AFA y del propio Mascherano porque dejó a la Selección Argentina con un jugador menos para disputar el torneo donde buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos que se disputarán este año en París.

¿Qué chances hay de que Thiago Almada llegue a Atlético Madrid?

Según pudo averiguar Bolavip, en las primeras charlas entre el Atlético Madrid y Agustín Jiménez, el representante de Thiago Almada, se habló de presentar una propuesta al Atlanta United de 16 millones de euros por el 80% de la ficha del jugador que usará la 10 de Messi durante el Preolímpico. Claro que sería la oferta inicial porque saben que el club de la MLS no lo largaría por menos de 20 millones.

Pero para que esas gestiones se refloten deberían ocurrir dos cuestiones fundamentales. Primero, que se concrete la salida de Angel Correa del club al que llegó a mediados de 2014 y donde hoy no tiene espacio entre los titulares. Y luego, que Simeone acepte esperar a que Almada termine su participación en el Preolímpico para poder incorporarlo a su plantel. Si avanza a la segunda fase, Argentina competirá hasta el 11 de febrero próximo y recién ahí estaría liberado.