Es tendencia:
logotipo del encabezado
MUNDIAL 2026

Taty Castellanos se postuló para ir al Mundial: “Me encantaría ir para ayudar a Argentina a defender el título”

Fue traspasado a la Premier League en este mercado de pases y se ilusiona con que un buen semestre lo meta en la convocatoria de Lionel Scaloni.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Taty Castellanos, delantero de West Ham.
© GettyTaty Castellanos, delantero de West Ham.

En un año mundialista, las decisiones de los futbolistas en el último mercado de pases estuvieron marcadas por la gran cita. Un buen rendimiento en este semestre puede llevar a cualquier jugador al evento máximo de esta disciplina y Taty Castellanos lo tiene claro.

El delantero argentino busca una oportunidad en el elenco de Lionel Scaloni para la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque sabe que es complicado meterse en el equipo campeón de Qatar 2022, fue a buscar su cupo a la Premier League.

Tras sus buenos rendimientos en Celta de Vigo, West Ham adquirió su pase en 29 millones de euros. En cuatro compromisos ya gritó su primer gol y aspira a continuar con una buena cosecha para meterle presión al entrenador de Pujato en los próximos meses.

En charla con Corrierre dello Sport, Castellanos reveló: “Debutar con la selección nacional contra Chile, jugando junto a Messi, fue increíble. Me encantaría ir al Mundial este verano para ayudar a Argentina a defender el título, pero sé que todo depende de mi rendimiento aquí en el club”.

“Soy de Mendoza, tengo recuerdos maravillosos de jugar al fútbol descalzo en la calle hasta la medianoche. No era hincha de ningún equipo en particular, pero crecí admirando a Messi y Maradona. De niño, me levantaba temprano para ver la Premier League: allí descubrí al West Ham, viendo a Tévez y Mascherano. Estar aquí ahora, donde jugaron, es un sueño. Marcar cuatro goles contra el Real Madrid fue uno de los mejores momentos de mi carrera”, comentó también sobre su elección por los Hammers.

Guido Rodríguez recibió a Taty Castellanos

El atacante también contó que el mediocampista campeón del mundo fue clave en su adaptación al nuevo equipo: “El West Ham es un club muy bien organizado, con gente fantástica que me hizo sentir bienvenido desde el primer día. Conocer a Guido Rodríguez en la selección nacional me ayudó: compartir vestuario con un campeón del mundo siempre es fantástico. Tuve charlas muy interesantes con Nuno Espírito Santo y fue un placer que me incorporara al equipo desde el principio”.

Publicidad
Alarmas en Argentina: pelea por un lugar en el Mundial 2026 y temen que se haya roto el tendón de Aquiles

ver también

Alarmas en Argentina: pelea por un lugar en el Mundial 2026 y temen que se haya roto el tendón de Aquiles

Datos clave

  • West Ham pagó 29 millones de euros por el pase de Taty Castellanos.
  • El delantero busca un lugar en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.
  • Guido Rodríguez fue clave para la adaptación del mendocino en el equipo inglés.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Se supo: por qué no sancionaron el penal por la mano de Campi ante River
River Plate

Se supo: por qué no sancionaron el penal por la mano de Campi ante River

AFA confirmó los árbitros de la segunda jornada del Torneo Apertura
Fútbol Argentino

AFA confirmó los árbitros de la segunda jornada del Torneo Apertura

Arsenal quiere a Julián Álvarez post Mundial 2026
Fútbol europeo

Arsenal quiere a Julián Álvarez post Mundial 2026

Navarro Montoya: "El jugador a traer es Sebastián Villa"
Boca Juniors

Navarro Montoya: "El jugador a traer es Sebastián Villa"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo