En un año mundialista, las decisiones de los futbolistas en el último mercado de pases estuvieron marcadas por la gran cita. Un buen rendimiento en este semestre puede llevar a cualquier jugador al evento máximo de esta disciplina y Taty Castellanos lo tiene claro.

El delantero argentino busca una oportunidad en el elenco de Lionel Scaloni para la defensa del título en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque sabe que es complicado meterse en el equipo campeón de Qatar 2022, fue a buscar su cupo a la Premier League.

Tras sus buenos rendimientos en Celta de Vigo, West Ham adquirió su pase en 29 millones de euros. En cuatro compromisos ya gritó su primer gol y aspira a continuar con una buena cosecha para meterle presión al entrenador de Pujato en los próximos meses.

En charla con Corrierre dello Sport, Castellanos reveló: “Debutar con la selección nacional contra Chile, jugando junto a Messi, fue increíble. Me encantaría ir al Mundial este verano para ayudar a Argentina a defender el título, pero sé que todo depende de mi rendimiento aquí en el club”.

“Soy de Mendoza, tengo recuerdos maravillosos de jugar al fútbol descalzo en la calle hasta la medianoche. No era hincha de ningún equipo en particular, pero crecí admirando a Messi y Maradona. De niño, me levantaba temprano para ver la Premier League: allí descubrí al West Ham, viendo a Tévez y Mascherano. Estar aquí ahora, donde jugaron, es un sueño. Marcar cuatro goles contra el Real Madrid fue uno de los mejores momentos de mi carrera”, comentó también sobre su elección por los Hammers.

Guido Rodríguez recibió a Taty Castellanos

El atacante también contó que el mediocampista campeón del mundo fue clave en su adaptación al nuevo equipo: “El West Ham es un club muy bien organizado, con gente fantástica que me hizo sentir bienvenido desde el primer día. Conocer a Guido Rodríguez en la selección nacional me ayudó: compartir vestuario con un campeón del mundo siempre es fantástico. Tuve charlas muy interesantes con Nuno Espírito Santo y fue un placer que me incorporara al equipo desde el principio”.

Publicidad

Publicidad

ver también Alarmas en Argentina: pelea por un lugar en el Mundial 2026 y temen que se haya roto el tendón de Aquiles

Datos clave