Alarmas en Argentina: pelea por un lugar en el Mundial 2026 y temen que se haya roto el tendón de Aquiles

Faltan exactamente 138 días para que comience el Mundial 2026, y cada uno de los jugadores que tienen chances de estar presentes en la contienda deben cuidar su físico a pleno para evitar lesiones de gravedad que podrían condicionar o hasta negar su participación en el certamen global que se disputará en Norteamérica.

Justamente, este sábado 24 de enero, a Juan Foyth le llegó una noticia que enciende todo tipo de alarmas en la Selección Argentina. El defensor de Villarreal jugó como titular en el compromiso ante Real Madrid por LaLiga, pero tuvo que ser reemplazado a los 20 minutos del partido debido a una lesión sin contacto alguno.

En un arranque veloz para marcar a Jude Bellingham, Foyth sintió un dolor en la zona del tendón de Aquiles, y automáticamente se tiró sobre el césped para ser atendido por los médicos. La dolencia fue tal que el zaguero que ejerce como lateral no pudo continuar el partido, y tuvo que ser retirado con asistencia al no poder apoyar su pie.

En su salida, el ex Tottenham recibió un saludo a modo de consuelo de Franco Mastantuono, titular en el encuentro para Real Madrid. Cabe destacar que en España ya temen lo peor: varios hinchas de Villarreal y periodistas presentes en el compromiso ante la Casa Blanca alegan que Foyth podría haberse roto el tendón de Aquiles, lo que lo dejaría automáticamente fuera del Mundial 2026.

Tweet placeholder

Lógicamente, en las próximas horas se realizará los estudios pertinentes que confirmarán la gravedad de la lesión, pero lo cierto es que las imágenes pintan realmente mal.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Alan Varela mete presión para meterse en la lista del Mundial: ¿Le dará bola Scaloni?

Foyth sería una baja para una posición sin grandes opciones

Al contar únicamente con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel como variantes probadas en el lateral derecho, Juan Foyth es ese central que Lionel Scaloni puede utilizar como carrilero en caso de ser necesario.

Si bien en el Mundial 2022 fue el jugador de campo que menos minutos sumó (solo 4′ en las semifinales ante Croacia), el surgido en Estudiantes ha sido utilizado por el DT de la Selección como lateral en la gran mayoría de los partidos que disputó como internacional.

Publicidad

Publicidad

Por su polifuncionalidad, Scaloni lo tiene en consideración habitualmente, y cuenta con chances de estar en la Copa del Mundo de este año. Esto, si la lesión que acaba de sufrir no lo deja afuera.

En síntesis