Alarmas en Argentina: pelea por un lugar en el Mundial 2026 y temen que se haya roto el tendón de Aquiles

En pleno partido ante Real Madrid, Juan Foyth sufrió una lesión sin intervención de otros jugadores y se retiró dolorido y sin poder pisar. En España ya temen lo peor.

Por Lautaro Tiburzio

Faltan exactamente 138 días para que comience el Mundial 2026, y cada uno de los jugadores que tienen chances de estar presentes en la contienda deben cuidar su físico a pleno para evitar lesiones de gravedad que podrían condicionar o hasta negar su participación en el certamen global que se disputará en Norteamérica.

Justamente, este sábado 24 de enero, a Juan Foyth le llegó una noticia que enciende todo tipo de alarmas en la Selección Argentina. El defensor de Villarreal jugó como titular en el compromiso ante Real Madrid por LaLiga, pero tuvo que ser reemplazado a los 20 minutos del partido debido a una lesión sin contacto alguno.

En un arranque veloz para marcar a Jude Bellingham, Foyth sintió un dolor en la zona del tendón de Aquiles, y automáticamente se tiró sobre el césped para ser atendido por los médicos. La dolencia fue tal que el zaguero que ejerce como lateral no pudo continuar el partido, y tuvo que ser retirado con asistencia al no poder apoyar su pie.

En su salida, el ex Tottenham recibió un saludo a modo de consuelo de Franco Mastantuono, titular en el encuentro para Real Madrid. Cabe destacar que en España ya temen lo peor: varios hinchas de Villarreal y periodistas presentes en el compromiso ante la Casa Blanca alegan que Foyth podría haberse roto el tendón de Aquiles, lo que lo dejaría automáticamente fuera del Mundial 2026.

Tweet placeholder

Lógicamente, en las próximas horas se realizará los estudios pertinentes que confirmarán la gravedad de la lesión, pero lo cierto es que las imágenes pintan realmente mal.

Foyth sería una baja para una posición sin grandes opciones

Al contar únicamente con Nahuel Molina y Gonzalo Montiel como variantes probadas en el lateral derecho, Juan Foyth es ese central que Lionel Scaloni puede utilizar como carrilero en caso de ser necesario.

Si bien en el Mundial 2022 fue el jugador de campo que menos minutos sumó (solo 4′ en las semifinales ante Croacia), el surgido en Estudiantes ha sido utilizado por el DT de la Selección como lateral en la gran mayoría de los partidos que disputó como internacional.

Por su polifuncionalidad, Scaloni lo tiene en consideración habitualmente, y cuenta con chances de estar en la Copa del Mundo de este año. Esto, si la lesión que acaba de sufrir no lo deja afuera.

En síntesis

  • Juan Foyth salió lesionado a los 20 minutos en el partido contra Real Madrid.
  • El defensor del Villarreal sufrió una posible rotura del tendón de Aquiles este sábado.
  • La lesión ocurrió exactamente 138 días antes del inicio del Mundial 2026.
Lautaro Tiburzio

german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

