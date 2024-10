Andrey Rublev confesó que fue operado tras el US Open y estuvo cerca de ser amputado

Talento, potencia y mucho temperamento, esas son las tres principales características de Andrey Rublev, el tenista ruso que está a punto de cumplir 27 años y es el actual número 7 del ranking de la ATP. El ruso atraviesa un 2024 algo irregular desde los resultados y por eso no logró escalar puestos en el ranking en esta etapa del año, en la cual se esperaba que pueda conseguirlo ya que es uno de los jugadores más difíciles de superar en canchas duras.

De hecho, Rublev fue uno de los cuatro jugadores que lograron superar a Jannik Sinner este año. El italiano lleva seis derrotas, de las cuales tres fueron por parte de Carlos Alcaraz, y los verdugos restantes fueron el propio Rublev, Tsitsipas y Medvedev, todos ellos en una oportunidad. La victoria del ruso ante el número 1 del mundo se dio en el Masters 1000 de Montreal por los cuartos de final. Luego llegaría a la final, pero la perdería ante Popyrin por 6/2 y 6/4.

ver también Tras eliminar a Jannik Sinner del Masters 1000 de Montreal, Andrey Rublev habló de sus problemas de salud mental: “Llevo años con depresión”

Rublev casi sufre una amputación

Este viernes, Andrey Rublev cayó ante Stan Wawrinka por 7/6 y 7/6 en el ATP de Estocolmo, pero en la antesala al duelo ante el suizo, el ruso contó en conferencia de prensa que luego del US Open 2024 fue sometido a una operación: “Ahora me siento perfecto, todo fue bien. No sé como decirlo de una manera inteligente, vamos a decirlo de manera divertida. Casi pierdo un testículo. Soy muy afortunado porque dicen que solo tienes 5 o 6 horas si la sangre deja de circular allí y entonces tienen que amputar”.

Rublev. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “No se por qué dije: ‘vamos al hospital a ver porque tengo una sensación rara’ En cuanto lo comprobaron, me llevaron de urgencia para operarme. Me operaron en tres o cuatro horas. Todo salió bien. Lo último que hice antes cuando me estaban durmiendo fue firmar un papel en el que permitía que se me amputara mi testículo. Así que eso fue lo último que vi antes de la operación”. Finalmente, no hubo que amputarle el testículo y el proceso de recuperación fue bastante rápido ya que al mes estaba jugando en China.