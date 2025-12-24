Con Djokovic, Alcaraz y Sinner como protagonistas: los 3 mejores partidos de tenis de 2025

Fue un 2025 sumamente intenso en lo que respecta al tenis masculino. Los dos grandes protagonistas fueron Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, que disputaron entre sí tres de las cuatro finales de los Grand Slams, pero también fue un año de reconvertirse para Novak Djokovic, también hubo despegues importantes como los de Lorenzo Musetti, Ben Shelton, Felix Auger-Aliassime o Arthur Fils, por poner algunos nombres.

Más allá de los protagonistas, fue un año con grandes batallas. Partidos épicos que serán recordados en los próximos años y que, en su mayoría tuvieron como protagonistas a Sinner y Alcaraz, quienes pelearon codo a codo por el número 1 del mundo durante todo 2025, con el español imponiéndose sobre el final.

Los tres mejores partidos de tenis de 2025

3- NOVAK DJOKOVIC A CARLOS ALCARAZ | CUARTOS DE FINAL DEL ABIERTO DE AUSTRALIA

Ya en 2024 se vio a Novak Djokovic diferente. Los años pasan para todos y la irrupción de Sinner y Alcaraz en el circuito hacen que cada vez le sea más difícil pelear por un Grand Slam. Pero el serbio está hecho de otra madera, es un deportista ejemplar y eso hace que siga ofreciendo momentos inolvidables.

Djokovic llegó al Abierto de Australia con la misión de pelear por su vigesimoquinto Grand Slam, pero tendría que superar duros escollos y uno de ellos fue el duelo ante Carlos Alcaraz en cuartos de final. El español se quedó con el primer set por 6/4, pero Nole no bajó los brazos y batalló como pocas veces, así fue que se quedó con los tres siguientes sets -6/4, 6/3 y 6/4- para avanzar a semifinales, donde debió abandonar ante Zverev.

ver también Del Potro explicó por qué prefería enfrentar a Rafael Nadal antes que a Novak Djokovic y Roger Federer

2- ARTHUR FILS A JAUME MUNAR | SEGUNDA RONDA DE ROLAND GARROS

Uno de los encuentros más emocionantes de este 2025 se vivió en la segunda ronda de Roland Garros. Arthur Fils venía de tener buenas actuaciones en la gira europea de polvo de ladrillo, especialmente en Montecarlo y Barcelona, en ambos certámenes había perdido frente a Carlos Alcaraz.

Publicidad

Publicidad

Con el peso de jugar ante su público, Fils afrontó el duelo de segunda ronda frente a Jaume Munar, un español que es fuerte en polvo de ladrillo. El francés inició jugando mejor en los momentos clave y se quedó por 7/6 y 7/6 en los dos primeros parciales, pero el español levantó y ganó de manera contundente el tercero y el cuarto set -6/2 y 6/0-, pero Fils no se rindió y se llevó el quinto por 6/4.

1- CARLOS ALCARAZ A JANNIK SINNER | FINAL DE ROLAND GARROS

Si hubo un partido insignia para el mundo del tenis en este 2025 fue el que protagonizaron Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en la final de Roland Garros. El español se había impuesto al italiano unas semanas atrás en la final del Masters 1000 de Roma y era el favorito en París, pero todo comenzó favorable para Sinner, que ganó los dos primeros sets.

Publicidad

Publicidad

El italiano estuvo más firme en los momentos importantes y se quedó con los dos primeros parciales por 6/4 y 7/6. En el tercer set, Sinner tuvo tres puntos para partido, pero Carlitos no falló, levantó y se quedó con el parcial. Finalmente, hubo un cambio de actitud impresionante y el español fue implacable en los últimos dos sets, los ganó por 7/6 y 7/6 y conquistó Roland Garros en una final que quedará en los libros de historia.