Los 9 tenistas argentinos que disputarán el Abierto de Australia 2026 conocieron sus rivales de primera ronda

El Abierto de Australia que se celebrará en el tradicional Melbourne Park desde el domingo 18 de enero al domingo primero de febrero, fecha en que se disputará la gran final del singles masculino, sorteó este jueves su cuadro principal, finalizada la qualy, por lo que quedaron determinados todos los cruces de primera ronda.

El certamen contará con la participación de nueve tenistas argentinos, ocho de ellos en la rama masculina con Francisco Cerúndolo como el mejor de los clasificados y único cabeza de serie; y con Solana Sierra como única representante en la rama femenina.

Aunque la totalidad de la legión ya vio acción este año, solo uno de ellos se encuentra actualmente en competencia. Se trata de Sebastián Báez, que tuvo un gran inicio de año ganando todos sus partidos representando a Argentina en la United Cup y que se instaló en cuartos de final del torneo de Auckland, instancia en la que logró ganarle por 7-5 el primer set a Ben Shelton, número 8 del mundo, antes que el partido quedara suspendido a causa de la lluvia, con reanudación anunciada para el viernes.

Quien no llegará con las mejores sensaciones al debut en el Australian Open es Francisco Cerúndolo, el único cabeza de serie argentino, porque perdió su único partido del año en el debut en Adelaida, siendo derrotado por Jaume Munar en tres sets después de ganar el primero, mostrando una gran inconsistencia en su rendimiento y vaivenes anímicos.

Sebastián Báez es el argentino con mejor inicio de 2026. (Getty).

Una buena noticia para la legión argentina es que ninguno de sus representantes deberá enfrentar en primera ronda a un jugador que esté dentro del Top 50 del Ranking Mundial. El mejor de los clasificados es Marto Fucsovic, rival de Camilo Ugo Carabelli, que ocupa el puesto 55.

Publicidad

Publicidad

Para Solana Sierra, que viene de ser eliminada en los octavos de final de Hobart por la croata Antonia Ruzic, la japonesa Moyuka Uchijima podría representar un duro escollo más allá del puesto 87 que refleja su ranking actual en la WTA. De hecho, llegó a ubicarse en el puesto 47 a mediados del año pasado, tras una destacada actuación en el Masters 1000 de Madrid en el que logró imponerse a Jessica Pegula y Ekaterina Alexandrova.

ver también El gran gesto del Abierto de Australia con un campeón de Grand Slam que se retira este año

Los rivales de los tenistas argentinos en la primera ronda del Abierto de Australia

(102°) Thiago Tirante vs. Aleksandar Vukic (87°)

(47°) Camilo Ugo Carabelli vs. Marton Fucsovics (55°)

(61°) Tomás Etcheverry vs. Miomir Kecmanovic (59°)

(68°) Francisco Comesaña vs. Patrick Kypson (116°)

(74°) Mariano Navone vs. Hamad Medjedovic (96°)

(20°) Francisco Cerúndolo vs. Zhizhen Zhang (362°)

(83°) Juan Manuel Cerúndolo vs. Jordan Thompson (111°)

(39°) Sebastián Báez vs. Giovanni Mpetshi Perricard (63°)

(64°) Solana Sierra vs. Moyuka Uchijima (87°)

Data clave