Los millones que ganó Francisco Cerúndolo por vencer a Luciano Darderi y ser campeón del Argentina Open

Francisco Cerúndolo (19° del Ranking ATP) rompió su mala racha al imponerse por primera vez en el Argentina Open en su tercera final disputada en el evento. Fue triunfo por 6-4 y 6-2 ante Luciano Darderi (22°) en el Buenos Aires Lawn Tennis Club este domingo.

El local fue más efectivo en las oportunidades de quiebre en las dos mangas y consiguió festejar por primera vez en este escenario. Así, tomó revancha de las derrotas en las finales ante Diego Schwartzman, en 2021, y Joao Fonseca, en 2025.

Con este resultado, Cerúndolo embolsa el premio más alto del Argentina Open: alrededor de 142 millones de pesos que se traducen en poco más de 100 mil dólares. Del otro lado, Darderi cierra la semana con poco más de 80 millones de pesos para sus arcas.

Argentina Open vuelve a tener un campeón local

Tras la conquista de Joao Fonseca en 2025, el Lawn Tennis Club vibra con una nueva raqueta albiceleste. La útima vez había sido la conquista de Facundo Díaz Acosta ante el chileno Nicolás Jarry en 2025.

De esta manera, Cerúndolo se mete en la lista de campeones locales, que además de Díaz Acosta, cuenta con nombres de la talla de Guillermo Coria, Gastón Gaudio, Juan Mónaco, David Nalbandian y Diego Schwartzman, desde que el evento es un ATP 250.

Datos clave

