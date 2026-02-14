Un tenista argentino fue suspendido por apostar en partidos y no informar un intento de soborno

Mientras se define el Argentina Open, el tenis nacional también quedó en el centro de la escena por motivos extradeportivos. La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó una sanción efectiva para Hernán Casanova (397°), tenista albiceleste de 32 años, quien deberá alejarse de la actividad profesional por dos meses, tras admitir infringir el Programa Anticorrupción (TACP).

Según el informe oficial, el experimentado jugador, cuyo mejor ranking fue alcanzar el puesto 221 hace tres años, realizó apuestas en diversos encuentros tenísticos durante 2023 y 2025, aunque se aclaró que no influyó en los resultados de los mismos.

Además, la situación se agravó por una falta cometida en 2024, cuando omitió denunciar un intento de soborno ante las autoridades correspondientes. El castigo llegó luego de una investigación donde el propio jugador reconoció los hechos y aceptó la pena impuesta.

La inhabilitación entró en vigencia el pasado 4 de febrero y se extenderá hasta el próximo 3 de abril de 2026, lapso en el cual no podrá competir, entrenar ni asistir a torneos oficiales de ninguna índole. Además, el argentino recibió una multa de 2.000 dólares, aunque 1.500 quedaron en suspenso, por lo que el desembolso será de 500 dólares.

Hernán Casanova fue suspendido por dos meses por la ITIA.

El comunicado de Casanova tras la suspensión

Lejos de esconderse, el actual número 397 del ranking ATP utilizó sus redes sociales para realizar un descargo público y asumir la responsabilidad de sus actos. Allí explicó que la situación derivó de “dos errores” cometidos por desconocimiento. “1: Apostar en una página de internet por diversión en partidos de tenis de Grand Slam. 2: no informar posibles sospechas o posible arreglo de un partido“, escribió.

Publicidad

Publicidad

ver también La inesperada derrota que podría hacer que Iga Swiatek pierda también el puesto 2 del ranking mundial

ver también Ganó la Copa Davis, decepcionó en el Argentina Open y elogió a la hinchada de River: “Atmósfera increíble”

El mensaje del tenista también buscó dejar una enseñanza. “Quiero compartir esto para que los chicos que recién se están insertando en el profesionalismo se informen bien sobre el programa de anticorrupción, porque el mínimo error se paga”, reflexionó con autocrítica. Y cerró: “Claramente acepté mi error y suspensión. Van a ser dos meses difíciles, pero por suerte estoy rodeado de gente que me apoya y me va a ayudar a salir adelante”.

Conocido en el ambiente como la Araña, la última aparición de Casanova dentro de una cancha se dio en el Challenger de Rosario, donde debió retirarse por problemas físicos ante el taiwanés Chun-Hsin Tseng. Ahora, deberá aguardar hasta abril para volver a decir presente.

Datos clave

Hernán Casanova fue sancionado por la ITIA con dos meses de inhabilitación profesional.

fue sancionado por la con dos meses de inhabilitación profesional. El tenista admitió realizar apuestas en encuentros deportivos entre los años 2023 y 2025 .

. La sanción efectiva rige desde el 4 de febrero hasta el 3 de abril de 2026.

Publicidad