Cuánto dinero ganó Francisco Cerúndolo tras avanzar a la segunda ronda del Masters 1000 de París

Francisco Cerúndulo tuvo un gran debut en el Masters 1000 de París, el último certamen de esta categoría en la temporada, donde se presentó con autoridad y firmó un sólido triunfo sobre el bosnio Damir Dzumhur por un doble 6-3, en apenas 1 hora y 17 minutos de juego. Con esta victoria, el argentino consiguió su decimoséptimo triunfo del año en torneos Masters, superando los 13 que había alcanzado en 2023.

Su próximo desafío será ante el serbio Miomir Kecmanovic, actual número 53 del ranking ATP que viene de vencer al estadounidense Aleksandar Kovacevic. En caso de avanzar, Cerúndulo podría encontrarse en los octavos de final con un rival de jerarquía: nada menos que Jannik Sinner. De esta manera, el argentino buscará romper su techo histórico en París, donde hasta ahora nunca pudo superar la instancia de octavos.

Más allá del aspecto deportivo, su victoria en el debut ya le dejó una recompensa económica importante. Por haber superado la primera ronda, Cerúndulo se aseguró 10 puntos para el ranking ATP y un premio de 24.500 euros, cifra que se acreditará en su cuenta personal. En caso de avanzar a la segunda ronda, el premio se elevaría a 44.220 euros, mientras que el campeón embolsará 946.610 euros, según la escala de premios oficial.

Cabe recordar que esta edición del Masters 1000 de París reparte un total de 6.128.940 euros entre todas las categorías. Además, Cerúndulo también tendrá actividad en el cuadro de dobles, donde hará dupla con el italiano Luciano Dardieri y debutarán este martes ante los estadounidenses Christian Harrison y Evan King. En caso de superar la primera ronda, el equipo del argentino sumará 15.350 euros.

Los premios por ronda que entrega el Masters 1000 de París

Singles

Campeón: €946,610

Final: €516,925

Semifinal: 400 €282,650

Cuartos de final: €154,170

Octavos de final: €82,465

Ronda de 32: €44,220

Ronda de 64: €24,500

Dobles

Campeón: €290,410

Final: €157,760

Semifinal: €86,600

Cuartos de final: €47,810

Octavos de final: €26,275

Ronda de 28: €15,350

DATOS CLAVE

