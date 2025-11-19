Uno por uno: el ranking de los jugadores de Argentina y Alemania para enfrentarse en los cuartos de final de la Copa Davis

El Final 8 de la Copa Davis que ya comenzó a disputarse en el indoor del Super Tennis Arena de Bolonia, Italia, enfrentará desde este jueves a Argentina y Alemania por uno de los cruces de cuartos de final. El equipo europeo llega como favorito especialmente por contar, en ausencia de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, con el jugador mejor ranqueado por la ATP entre todos los seleccionados participantes: Alexander Zverev.

Sin embargo, Francisco Cerúndolo, el mejor clasificado de los argentinos, tiene récord positivo sobre el alemán habiéndolo derrotado en tres de los cuatro enfrentamientos entre ambos, el último de ellos este año en el Masters 1000 de Madrid. Aunque es Zverev quien llega en ganador al duelo, pues se impuso a mediados de año en el Masters de Canadá.

Confirmado ya el orden de juego para la serie, desde Bolavip repasamos uno por uno el ranking actual y el año de cada uno de los jugadores que están llamados a participar de la misma.

Singles

(3) Alexander Zverev – Alemania: el jugador de 28 años que lidera al equipo alemán es el actual número 3 del mundo, por lo que la ausencia de Carlos Alcaraz (1) y Jannik Sinner (2) lo hacen el jugador mejor clasificado de entre todos los que participan del Final 8. Este año, conquistó un único título en el ATP de Munich, en abril; mientras que disputó y perdió otras tres finales: Abierto de Australia, ATP 250 de Stuttgart y ATP de Viena.

(21) Francisco Cerúndolo – Argentina: el jugador de 27 años que lidera al equipo argentino inició la semana en el puesto 21 del ranking de la ATP y no ganó títulos este año. Su mejor producción fue en el ATP 250 de Buenos Aires, llegando a la final en febrero y cayendo ante el brasileño Joao Fonseca. En sus últimos torneos, cayó en los octavos de final del ATP de Viena ante Bublik y en octavos de final del Masters de París ante Sinner.

Cerúndolo le ganó tres de cuatro enfrentamientos a Zverev. (Getty).

(60) Tomás Etcheverry – Argentina: el jugador de 26 años que ocupa el puesto 60 del ranking todavía no tiene títulos en su carrera y este año tampoco jugó finales en el circuito. Su mejor producción en 2025 fue durante el ATP 500 de Hamburgo en el que alcanzó las semifinales en mayo. En su última presentación viene de caer en octavos de final del ATP de Atenas ante Alexandre Müller.

(61) Francisco Comesaña – Argentina: el jugador de 25 años todavía que inició la semana en el puesto 61 del ranking no tiene títulos en su carrera ni ha disputado finales ATP. Su mejor producción este año fue en el ATP 500 de Río de Janeiro, llegando hasta semifinales en febrero.

(81) Jan-Lennard Struff – Alemania: el jugador de 35 años que ocupa el puesto 81 del ranking ATP no tiene títulos este año ni jugó finales. Su mejores producciones de 2025 fueron los cuartos de final alcanzados en el ATP 250 de Marsella, en el ATP 250 de Kitzbühel y en el ATP 250 de Almaty. Pero también ha jugado muchos torneos Challenger y llega como campeón en Lyon hace poco más de una semana.

(104) Yannick Hanfmann – Alemania: el jugador de 34 años ha jugado mucho en el circuito Challenger este año y está ranqueado en el puesto 104 de la ATP. Sin títulos ni finales alcanzadas, su mejor producción en el circuito fue la semifinal alcanzada este mismo mes en el ATP 250 de Atenas, donde fue derrotado por el campeón Novak Djokovic.

Dobles

(5) Horacio Zeballos – Argentina: el jugador argentino de 40 años está considerado entre los mejores doblistas del mundo y ocupa el quinto lugar del ranking. Este año conquistó Roland Garros y US Open, también Masters 1000 de París y los torneos de Bucarest y Basilea, siempre haciendo dupla con el español Marcel Granollers. Con el mismo compañero viene de disputar el ATP Finals, cayendo en instancia de grupos.

Zeballos viene de jugar el ATP Finals con los mejores doblistas del planeta. (Getty).

(11) Kevin Krawletz y Tim Puetz – Alemania: como compiten juntos en el circuito, lo que les da una pequeña ventaja en la serie ante Argentina, los alemanes están ranqueados en el puesto 11 de la ATP en dobles. Este año conquistaron el ATP de Halle y el Masters 1000 de Shanghái, además de disputar otras dos finales, en Munich y Adelaida.

(25) Andrés Molteini – Argentina: el jugador de 37 años que ganó siete títulos a lo largo de su carrera no ganó torneos este año y ocupa el puesto 25 del ranking ATP en dobles. Sí llegó a dos finales en 2025, en Santiago junto a Máximo González y en Hamburgo con Fernando Romboli como pareja.

Orden de juego de Argentina vs. Alemania

Primer singles: (60) Tomás Etcheverry vs. Jan-Lennard Struff (81)

Segundo singles: (21) Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev (3)

Dobles: Horacio Zeballos / Andrés Molteni vs. Kevin Krawietz / Tim Puetz

En síntesis

Alexander Zverev es el jugador mejor ranqueado (3) de la Copa Davis Final 8 en Bolonia.

Francisco Cerúndolo (21) lidera a Argentina y fue finalista en el ATP 250 de Buenos Aires en febrero.

El doblista argentino Horacio Zeballos (5) conquistó Roland Garros y el US Open este año.