Francisco Cerúndolo barrió a Rublev y se metió en los octavos de final del Abierto de Australia

El argentino brilló ante el ruso y, con un gran acompañamiento en las tribunas, avanzó de ronda en el primer Grand Slam del año.

Por Lautaro Toschi

Francisco Cerúndolo
© GettyFrancisco Cerúndolo

El gran nivel de Francisco Cerúndolo no sorprende, tampoco sus grandes resultados. El argentino demuestra día a día que es uno de los jugadores de mejor presente en el circuito y este viernes su víctima fue el número 15 del mundo: Andrey Rublev. El argentino y el ruso se vieron las caras por la tercera ronda del Abierto de Australia, que se emite a través de Disney+, y Fran se impuso por 6/3, 7/6 y 6/3.

De esta manera, Francisco Cerúndolo se metió en los octavos de final del primer Grand Slam del año y lo hizo sin ceder siquiera ni un solo set en las tres primeras rondas. En su estreno derrotó en sets corridos a Zhang Zhizhen, en segunda ronda hizo lo propio con Damir Dzumhur y en tercera barrió a Andrey Rublev.

En la próxima instancia, Francisco Cerúndolo se verá las caras con Alexander Zverev, que viene de dejar en el camino al británico Cameron Norrie. Un detalle no menor es que el alemán alcanzó esta instancia cediendo sets en cada uno de sus partidos en estas tres primeras rondas.

Cabe destacar que Fran lidera el historial ante el número 3 del mundo por 3 a 2, aunque hay que remarcar que el europeo se quedó con los últimos dos encuentros y ambos fueron en canchas duras. Así y todo, el alemán ya dejó en claro en más de una oportunidad que le incomoda jugar ante Cerúndolo.

Cerúndolo celebra el pase a octavos de final junto al público argentino. (Foto: Getty).

¿Cuánto dinero ganó Cerúndolo por avanzar a octavos de final del Abierto de Australia?

Tras haber superado a Andrey Rublev, Francisco Cerúndolo avanzó a octavos de final y, hasta el momento, lleva ganados 480 mil dólares. Más allá de esa situación, el argentino busca hacer historia y meterse por primera vez en su carrera en los cuartos de final de un Grand Slam. Cabe destacar que esta es su primera vez en octavos en Australia.

DATOS CLAVE

  • Francisco Cerúndolo venció a Andrey Rublev por 6/3, 7/6 y 6/3 en el Abierto de Australia.
  • El tenista argentino enfrentará a Alexander Zverev en los octavos de final del Grand Slam.
  • Cerúndolo acumula 480 mil dólares en premios tras avanzar de ronda sin ceder sets.
Better Collective Logo