Sebastián Báez metió dos triunfos en un día para ser finalista en Auckland y puede igualar un récord de Juan Martín del Potro justo antes del Abierto de Australia

Sebastián Báez ya es la sensación del tenis mundial en el inicio de 2026 gracias a un pleno de victorias, dos de ellas ante jugadores ubicados dentro del Top 10 del ranking mundial, que lo hicieron salir invicto de la United Cup donde representó Argentina y ahora le permitió instalarse en la final del ATP 250 de Auckland, donde se medirá al checo Jakub Mensik.

Lo consiguió ganando sus últimos dos partidos el mismo día, porque temprano completó su partido de cuartos de final ante Ben Shelton que se había postergado por intensas lluvias, cortándole al estadounidense y número 8 del mundo una racha de 12 victorias consecutivas ante tenistas argentinos; y en el último turno se impuso en las semifinales al también estadounidense Marcos Giron, por 6-1 y 6-4.

En busca del octavo título de su carrera, Báez podría conseguir también igualar la marca de Juan Martín del Potro de ocho triunfos consecutivos en un inicio de año, que consiguió en el mismo 2009 en que se coronó como campeón del US Open. Si el jugador de 25 años corona en Auckland, podría superar la marca del tandilense nada menos que en el Abierto de Australia, para lo que necesitaría una victoria en primera ronda ante Giovanni Mpetshi Perricard, actual número 63 del mundo.

“Estoy contento de estar en una nueva final y es una gran preparación para el Abierto de Australia. Trabajamos mucho en la pretemporada y estoy contento de recuperar mi nivel tras varias lesiones en los últimos dos años que no me permitían competir al cien por ciento. Desde lo tenístico, hice cambios en mi saque e intento ser más agresivo”, expresó Báez tras su victoria ante Giron.

Báez, que ya es el tenista argentino en actividad con más títulos, disputará su decimosegunda final en el ATP Tour y está a tres triunfos de igualar su mejor temporada en Hard, que tuvo lugar en 2023 con un total de 10 victorias en el año.

En Auckland, el actual número 39 del Ranking de la ATP buscará el segundo título de carrera en esa superficie, pues seis de los siete que tiene hasta la fecha fueron en polvo de ladrillo y solo en Winston-Salem, en 2023, coronó jugando en cemento.

Los triunfos de Sebastián Báez en 2026

vs. Jaume Munar (6-4 y 6-4) – United Cup

vs. Taylor Fritz (4-6, 7-5 y 6-4) – United Cup

vs. Stan Wawrinka (7-5 y 6-4) – United Cup

vs. Emilio Nava (4-6, 7-5 y 6-3) – ATP 250 Auckland

vs. Jenson Brooksby (7-5 y 6-0) – ATP 250 Auckland

vs. Ben Shelton (7-5 y 6-3) – ATP 250 Auckland

vs. Marcos Giron (6-1 y 6-4) – ATP 250 Auckland

¿Cuándo juega Sebastián Báez la final en Auckland ante Mensik?

La final del ATP 250 de Auckland entre Sebastián Báez y Jakub Mensik está programada para comenzar este viernes desde las 22.00 en hora de Argentina. El partido podrá seguirse en vivo y en directo por Disney+.

