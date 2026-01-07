Es tendencia:
United Cup: qué pasa si Argentina gana o pierde en dobles mixto vs. Suiza tras el triunfo de Sebastián Báez sobre Stan Wawrinka

Argentina apuesta todo a María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi para seguir haciendo historia en el certamen internacional por equipos.

Por Juan Ignacio Portiglia

Argentina emparejó la serie ante Suiza y todo se define en el dobles mixto.
El equipo argentino quiere seguir haciendo historia en la United Cup que se está desarrollando en Perth, Australia, tras lograr superar por primera vez la fase de grupos de la competencia y cuenta para ilusionarse con un Sebastián Báez más que inspirado, que logró emparejar la serie de cuartos de final ante Suiza imponiéndose por 7-5 y 6-4 a una leyenda que venía jugando en gran nivel como Stan Wawrinka.

La jornada había comenzado siendo muy cuesta arriba para Argentina, porque Solana Sierra no tuvo oportunidad de emparejar toda la dimensión del tenis de Belinda Bencic, actual número 11 en el Ranking de la WTA, y cayó por doble 6-2.

Todo quedó entonces en manos de Báez, que ya venía de dar el golpe derrotando al número 6 del mundo Taylor Fritz ante Estados Unidos y también había superado a Jaume Munar en la serie ante España. Aunque inició algo dubitativo, el actual número 43 del ranking mundial logró el quiebre justo en el primer set para llevárselo por 7-5 y dominó a lo largo de todo el segundo, que ganó por 6-4 para dejar la definición en manos del dobles mixto.

¿Qué pasa si Argentina gana o pierde en dobles mixto ante Suiza?

La dupla argentina de dobles mixto conformada por María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi podría sacar provecho de un mayor descanso físico a la hora de enfrentar a una dupla suiza que estará compuesta por Belinda Bencic, que viene de jugar en singles, y Jakub Paul.

  • Si Argentina le gana el dobles mixto a Suiza se clasificará inmediatamente a las semifinales de la United Cup, por primera vez en la historia del certamen internacional.
  • Si Argentina pierde el dobles mixto ante Suiza quedará fuera de competencia y será el representativo europeo el que avanzará a semifinales.
El ganador de la serie enfrentará en semifinales al ganador de la serie entre Bélgica y la República Checa.

