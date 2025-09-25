Es tendencia:
Carlos Alcaraz derrotó a Sebastián Báez y comenzó con el pie derecho el ATP de Tokio

El español inicia ante el argentino su recorrido por la gira asiática en la que buscará mantener el número 1 del mundo.

Por Lautaro Toschi

Carlos Alcaraz
© GettyCarlos Alcaraz

Luego de jugar un US Open casi prefecto, Carlos Alcaraz tuvo unos días de descanso antes de representar al Team Europa en la Laver Cup el pasado fin de semana en San Francisco. El español jugó dos partidos en individuales y dos en dobles en lo que fue la caída de su equipo ante Resto del mundo. De Estados Unidos a Japón sin escalas: Carlitos arribó a Tokio para jugar el torneo de dicha ciudad y en su estreno se midió ante Sebastián Báez, la segunda mejor raqueta de Argentina.

El duelo comenzó parejo, pero con un gran susto para Carlos Alcaraz, quien se dobló el tobillo, quedó tendido en el suelo y tuvo que ser atendido por los médicos. Finalmente no se trató de nada grave, luego de recibir la asistencia pudo continuar sin ningún problema, pero el encuentro tuvo un nuevo parate, en esta oportunidad cuando el murciano ganaba 5 a 4, en esta oportunidad fue por lluvia. Tras unos minutos interrumpido, el partido continuó y el número 1 del mundo pudo llevarse el primer parcial por 6/4.

Carlos Alcaraz en Tokio. (Foto: Getty).

Carlos Alcaraz en Tokio. (Foto: Getty).

El segundo set transcurrió casi sin sobresaltos para Carlos Alcaraz. El español sacó a relucir toda su jerarquía y se impuso por 6/2. De esta manera se metió en la segunda ronda, la cual disputará el próximo sábado. Báez, por su parte sabía que iba a ser un debut duro ya que no es su superficie predilecta y se medía ante el mejor del mundo.

