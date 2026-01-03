Sebastián Báez confirmó un inmejorable inicio de 2026 con triunfazo ante un Top 10 y campeón vigente en la United Cup

En solo tres días, 2026 ya es un año soñado para Sebastián Báez, que este sábado consiguió en Perth, Australia, el triunfo más importante de toda su carrera al imponerse en tres sets al estadounidense Taylor Fritz, actualmente ubicado en el puesto número seis del Ranking de la ATP, por la segunda fecha del Grupo A de la United Cup.

El argentino de 24 años fue el encargado de abrir la serie de tres partidos del torneo mixto que se disputa desde 2023 y oficia como apertura de temporada para el circuito masculino y femenino. Cayó en el primer set por 4-6, pero logró reponerse llevándose el segundo set por 7-5 y cerró sin dar lugar a la recuperación del estadounidense, que terminó rompiendo su raqueta tras confirmarse el 6-4 que le dio la victoria a Báez.

“Estoy muy feliz. No puedo pensar en otra cosa que en la felicidad que es para mí, para mi equipo y mi entrenador. Me sentí muy apoyado por la gente hoy, a la que le agradezco. Gracias a cada argentino que vino a alentar, siempre se siente. Vamos Argentina, loco”, fueron las primeras palabras del tenista que ocupa el puesto 45 del ranking mundial, pero que podrá escalar varios casilleros tras la victoria ante uno de los campeones vigentes.

Tweet placeholder

Solana Sierra será ahora la encargada de buscar asegurar la clasificación directa de Argentina a cuartos de final como líder de grupo, aunque para ello deberá derrotar a Coco Gauff, número tres del mundo, en lo que parece una misión imposible. Pero incluso en caso de no obtener un resultado positivo, el equipo argentino podría terminar liderando el grupo si se impone en el partido de dobles mixto que cierra la serie.

En el caso de que el seleccionado argentino no consiga imponerse a Estados Unidos en la serie de tres partidos, todavía tendrá chances de avanzar a la siguiente ronda, algo que hasta la fecha no ha conseguido, si Estados Unidos no barre en su serie a España o, si lo hiciera, como uno de los dos mejores segundos entre los seis grupos que componen el torneo.

Publicidad

Publicidad

Arrasador inicio ante España

ver también Sabalenka admite que jugaría de nuevo contra Kyrgios y pidió una nueva ventaja: “Sería más parejo”

Argentina había tenido un estreno inmejorable en la United Cup 2026 barriendo 3-0 en la serie a España, que no cuenta en sus filas con Carlos Alcaraz. Sebastián Báez no dio opciones a Jaume Munar, imponiéndose por doble 6-4; mientras que Solana Sierra protagonizó una gran batalla ante Jessica Bouzas Maneiro que se llevó en tres sets, por 6-4, 5-7 y 6-0.

Con la serie ya definida, la pareja de dobles que conformaron Guido Andreozzi y María Lourdes Carlé se impuso 7-6 y 6-2 a Íñigo Cervantes e Yvonne Cavalle-Reimers, cerrando un debut perfecto en el certamen internacional mixto.