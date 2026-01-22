Es tendencia:
logotipo del encabezado
Abierto de Australia

¿Sinner o Alcaraz? Batata Clerc predijo quién va a ganar el Abierto de Australia

El ex número 4 del mundo y gloria del tenis argentino dio su predicción respecto a quién conseguirá el primer Grand Slam del año.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Alcaraz, Clerc y Sinner
© Getty - imagen creada con GeminiAlcaraz, Clerc y Sinner

El pasado 18 de enero comenzó el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Los dos mejores tenistas del momento –Carlos Alcaraz y Jannik Sinner- iniciaron su camino a paso firme y son los dos principales candidatos a ganar el título en Melbourne. De hecho, hasta el momento, ninguno de los dos cedió sets en las dos primeras rondas.

En un juego propuesto por el periodista Pedro Della Paolera, José Luis Clerc -que realiza la transmisión de ESPN con su inigualable estilo- fue consultado respecto a quién será el campeón en Melbourne y Batata no dudó: “Carlos Alcaraz”. Cabe destacar que el actual número 1 del mundo sueña con gritar campeón por primera vez en su vida en el Abierto de Australia y así completar la conquista de los cuatro Grand Slams.

Así comenzó su camino Alcaraz en Australia

Carlitos, que dejó de trabajar con Juan Carlos Ferrero, inició su camino en Melbourne ante el local Adam Walton y lo derrotó en sets corridos por 6/3, 7/6 y 6/2. Ya en la segunda ronda se vio las caras contra el alemán Yannick Hanfmann y también se llevó el partido en tres parciales: 7/6, 6/3 y 6/2. En tercera ronda se medirá ante el siempre complicado Corentin Moutet.

Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda del Abierto de Australia. (Foto: Getty).

Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda del Abierto de Australia. (Foto: Getty).

La gran carrera de José Luis Clerc

Gran parte de la historia del tenis argentino comenzó a escribirse con Guillermo Vilas, un fuera de serie que popularizó el deporte en todo el país. Su gran ladero y con quien casi gana la Copa Davis en 1981 fue José Luis Clerc, un tenista de gran jerarquía y con una potencia digna de destacar para la época. Brilló durante 12 años en el circuito de la ATP, entre 1977 y 1989 y allí consiguió establecerse como el segundo tenista argentino con mayor cantidad de títulos en la historia con 25 conquistas.

Jannik Sinner reveló la razón por la que se siente inseguro en la búsqueda de defender su título en el Abierto de Australia: “Estamos trabajando en eso”

ver también

Jannik Sinner reveló la razón por la que se siente inseguro en la búsqueda de defender su título en el Abierto de Australia: “Estamos trabajando en eso”

Clerc, Luis Alfredo Álvarez y Feliciano López. (Foto: @jose_luis_clerc).

Clerc, Luis Alfredo Álvarez y Feliciano López. (Foto: @jose_luis_clerc).

Publicidad

Entre sus logros más destacados aparecen el ATP 500 de Roma de 1981 en el que venció a Víctor Pecci, aunque también supo vencer a Guillermo Vilas en cuatro finales, además hizo lo propio con glorias del tenis como John McEnroeJimmy Connors y Mats Wilander. En lo que respecta al ranking de la ATP, Batata llegó en 1981 al puesto número 4.

DATOS CLAVE

  • Carlos Alcaraz avanzó a tercera ronda del Abierto de Australia sin ceder ningún set.
  • El tenista español venció a Walton y Hanfmann en las dos primeras fases del certamen.
  • José Luis Clerc pronosticó que el actual número 1 del mundo ganará el título en Melbourne.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Alcaraz envió un emotivo mensaje a las víctimas del accidente de trenes de Adamuz
Tenis

Alcaraz envió un emotivo mensaje a las víctimas del accidente de trenes de Adamuz

Carlos Alcaraz reveló cuál es su principal objetivo de 2026 y se refirió a su separación de Ferrero
Tenis

Carlos Alcaraz reveló cuál es su principal objetivo de 2026 y se refirió a su separación de Ferrero

Federer describió cómo es la rivalidad entre Sinner y Alcaraz: “Impresionante”
Tenis

Federer describió cómo es la rivalidad entre Sinner y Alcaraz: “Impresionante”

Fabrizio Romano: “El futuro de Julián Álvarez sigue muy abierto y es una historia para seguir”
Fútbol europeo

Fabrizio Romano: “El futuro de Julián Álvarez sigue muy abierto y es una historia para seguir”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo