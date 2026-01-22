¿Sinner o Alcaraz? Batata Clerc predijo quién va a ganar el Abierto de Australia

El pasado 18 de enero comenzó el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año. Los dos mejores tenistas del momento –Carlos Alcaraz y Jannik Sinner- iniciaron su camino a paso firme y son los dos principales candidatos a ganar el título en Melbourne. De hecho, hasta el momento, ninguno de los dos cedió sets en las dos primeras rondas.

En un juego propuesto por el periodista Pedro Della Paolera, José Luis Clerc -que realiza la transmisión de ESPN con su inigualable estilo- fue consultado respecto a quién será el campeón en Melbourne y Batata no dudó: “Carlos Alcaraz”. Cabe destacar que el actual número 1 del mundo sueña con gritar campeón por primera vez en su vida en el Abierto de Australia y así completar la conquista de los cuatro Grand Slams.

Así comenzó su camino Alcaraz en Australia

Carlitos, que dejó de trabajar con Juan Carlos Ferrero, inició su camino en Melbourne ante el local Adam Walton y lo derrotó en sets corridos por 6/3, 7/6 y 6/2. Ya en la segunda ronda se vio las caras contra el alemán Yannick Hanfmann y también se llevó el partido en tres parciales: 7/6, 6/3 y 6/2. En tercera ronda se medirá ante el siempre complicado Corentin Moutet.

Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda del Abierto de Australia. (Foto: Getty).

La gran carrera de José Luis Clerc

Gran parte de la historia del tenis argentino comenzó a escribirse con Guillermo Vilas, un fuera de serie que popularizó el deporte en todo el país. Su gran ladero y con quien casi gana la Copa Davis en 1981 fue José Luis Clerc, un tenista de gran jerarquía y con una potencia digna de destacar para la época. Brilló durante 12 años en el circuito de la ATP, entre 1977 y 1989 y allí consiguió establecerse como el segundo tenista argentino con mayor cantidad de títulos en la historia con 25 conquistas.

ver también Jannik Sinner reveló la razón por la que se siente inseguro en la búsqueda de defender su título en el Abierto de Australia: “Estamos trabajando en eso”

Clerc, Luis Alfredo Álvarez y Feliciano López. (Foto: @jose_luis_clerc).

Publicidad

Publicidad

Entre sus logros más destacados aparecen el ATP 500 de Roma de 1981 en el que venció a Víctor Pecci, aunque también supo vencer a Guillermo Vilas en cuatro finales, además hizo lo propio con glorias del tenis como John McEnroe, Jimmy Connors y Mats Wilander. En lo que respecta al ranking de la ATP, Batata llegó en 1981 al puesto número 4.

DATOS CLAVE