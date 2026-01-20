Jannik Sinner reveló la razón por la que se siente inseguro en la búsqueda de defender su título en el Abierto de Australia: “Estamos trabajando en eso”

Jannik Sinner, bicampeón vigente del Abierto de Australia, tuvo un debut sin desgaste en el certamen que busca conquistar por tercera vez consecutiva para quedar también a tiro de arrebatar el número 1 del mundo a Carlos Alcaraz. En el partido que cerró la jornada en la Rod Laver Arena, el italiano estaba imponiéndose por 6-2 y 6-1 cuando el francés Hugo Gaston decidió retirarse a causas de molestias abdominales.

Habiendo jugado nada más que dos sets, el segundo preclasificado comenzó a pensar ya en su partido ante el local James Duckworth, que tampoco debería presentarle mayores complicaciones. En la conferencia de prensa posterior a su debut, sin embargo, reveló que hay un aspecto de su juego con el que todavía no se siente del todo seguro y que espera poder mejorar con el correr de los partidos.

“Sentí que el saque era, y sigue siendo, un golpe que necesito mejorar. Es el único golpe que tenemos donde podemos hacerlo todo nosotros mismos. Hay mucho margen de mejora. Cambiamos un poco el movimiento, el ritmo del saque. Antes era un poco rápido al principio, ahora es un poco más lento. Y el saque solía ser un poco más adelantado, un poco a la derecha. Ahora es un poco más atrás y por encima de la cabeza“, explicó.

Y con un gran sentido crítico, reconoció: “No es un golpe con el que me sienta muy seguro, pero al mismo tiempo estamos trabajando en eso. Es uno de los golpes más importantes que tenemos, si no el más importante, porque puede darte muchas cosas buenas”.

Sinner consoló a Hugo Gaston tras su retiro. (Getty).

Sinner también se refirió a las dificultades que está presentando el Abierto de Australia para todos los tenistas, algo que quedó reflejado con la gran cantidad de abandonos y molestias físicas que se registraron a lo largo de la primera ronda.

Publicidad

Publicidad

“Es el primer gran torneo de la temporada y hay un poco más de tensión. En los días anteriores no hacía tanto calor, hoy hace más y es importante beber la cantidad correcta de agua. Hoy lo hemos visto en Hugo, pero yo creo que tenía otros problemas. El rival de Lorenzo (Musetti, que enfrentó a Collignon) tuvo calambres, Aliassime también. Es importante cuidar todos los elementos para reducir el riesgo de tener calambres”, señaló.

ver también El imponente récord que alcanzó Novak Djokovic tras superar a Pedro Martínez en el Abierto de Australia

¿Puede Sinner recuperar el Número 1 en Australia?

Jannik Sinner no podrá recuperar al cabo del Abierto de Australia el número uno del mundo. Si se coronara campeón por tercera vez consecutiva, el italiano abandonará Melbourne con 11.500 puntos. Ni siquiera eso y la derrota de Carlos Alcaraz en segunda ronda, en la que se medirá a Yannick Hanfmann, le valdría para volver a la cima del ranking ATP, aunque sí para recortar distancias. En caso de que Alcaraz pierda antes de cuartos de final y el italiano salga campeón, el relevo en la cima podría quedarle a tiro en los meses siguientes.

Data clave

Jannik Sinner vence a Hugo Gaston por 6-2 y 6-1 tras retiro por lesión.

vence a por tras retiro por lesión. El italiano admite inseguridad con su saque antes de enfrentar a James Duckworth .

antes de enfrentar a . Ganar el título no bastará para arrebatar el número 1 a Carlos Alcaraz.

Publicidad