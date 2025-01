¿Lo trató de villano? Jimmy Connors habló del mal momento que pasó Novak Djokovic en el Abierto de Australia

Nadie en la historia del tenis ganó más títulos que Jimmy Connors. El estadounidense, que desempeñó su carrera entre las décadas del 70, 80 y 90 obtuvo 109 títulos, entre los que se destacan ochos Grand Slams: un Abierto de Australia, dos Wimbledon y cinco US Open, certamen del que es -junto a Roger Federer y Pete Sampras- el más vencedor de la era abierta. En esta oportunidad, Jimbo opinó sobre el pésimo momento que tuvo que vivir Novak Djokovic en el Abierto de Australia 2025.

Tras derrotar a Carlos Alcaraz en cuartos de final, Novak Djokovic no pudo entrenarse los días siguientes por problemas en su rodilla, los cuales lo obligaron a ver a un médico en el segundo set del encuentro ante el español, lo que fue considerado como una estrategia para enfriar el partido cuando estaba abajo en el marcador. Finalmente, Nole salió a jugar la semifinal ante Alexander Zverev y al perder el primer set decidió abandonar.

Inmediatamente, casi todo el Rod Laver Arena lo despidió con una silbatina impresionante que claramente le dolió a Nole, quien respondió con pulgares arriba de manera irónica, pero con un rostro que sufría lo que estaba viviendo. Detalle no menor: el serbio conquistó el Abierto de Australia en diez oportunidades y allí brindó muchas de sus mejores actuaciones de todos los tiempos.

Connors y la silbatina a Nole

En el podcast que conduce su hijo Brett -Advantage Connors-, Jimbo se refirió al mal momento que vivió Nole en Melbourne: “Cuando ocurre algo así, también miro y veo que no todo el mundo puede ser el héroe. Si todo el mundo fuera un buen tipo y el bueno, me parecería un poco aburrido. Un poco de controversia o una actitud diferente está bien, no tiene por qué ser mucha”.

Además, agregó: “Pero siempre he pensado que hay una frase que me gusta, que dice: ‘haz lo que piensas y di lo que quieras porque a los que les importa, no importan, y a los que importan, no les importa’. Me gusta porque se ajusta a mí. El énfasis aquí es que nunca es suficiente, puedes esforzarte hasta el límite y estar con soporte vital y aun así te abuchearían”.

Jimmy Connors. (Foto: Getty).

Jimbo y el motivo que pone a Nole en el ojo de la tormenta

Connors considera que la pandemia del Covid-19 marcó un antes y un después en la percepción del público para con Djokovic. Cabe recordar que Nole fue férreo crítico de las medidas tomadas y también se mostró contrario a la vacunación, lo cual derivó que al ingresar -sin estar vacunado contra el Covid- a Australia en 2022 fue deportado y no pudo disputar el primer Grand Slam del año.

Connors afirmó: “No importa lo que hagas. Ninguna buena acción queda impune. Es una locura, pero miro hacia atrás y veo que en los últimos años ha hecho algunas cosas. Se defendió a sí mismo, pensó que así era como debía hacerse, no contó con la aprobación de muchísima gente en todo el mundo y eso es algo por lo que fue criticado. Me refiero al Covid”.

