Sin dudas esta semana fue una de las peores del año para el deporte de los puños debido a que Errol Spence Jr confirmó que se bajaba del combate ante Manny Pacquiao, el cual se iba a realizar el próximo sábado 21 de agosto en el T-Mobil Arena de Las Vegas. Por otro lado, tras darse a conocer la dura lesión del estadounidense, Bernard Hopkin sorprendió a propios y extraños ya que pone en duda que ese le haya sido el motivo del campeón del mundo para bajarse de su defensa mundialista.

Luego de darse a conocer la noticia los fanáticos del boxeo estallaron de alegría porque significaba el regreso de la Leyenda filipina frente a uno de los grandes boxeadores del peso welter. Sin embargo, los últimos días todo terminó arruinado debido a que el monarca del CMB y FIB confirmó que se bajaba del combate por desprendimiento de retina.

Por otro lado, quien dio su opinión sobre lo que sucedió con Errol Spence Jr fue Bernard Hopkins al decir que sospecha mucho que ese haya sido el motivo para no enfrentar al senador de Filipinas. “Yo no sé si la lesión (de Spence) sea real o no. Respeto a Spence, siempre está listo para todos los retos, pero tengo mis sospechas sobre todo esto. Creo que la manera en que salió a la luz todo tan rápido, sin que se supiera nada desde antes, fue un poco extraño. Solo quiero estar pendiente, por si escuchamos algo diferente a lo que se les ha contado a todos. Creo que habrá mucho más en esta historia, que lo que nos han dicho”, expresó el excampeón del mundo a Little Giant Boxing.

A su vez, el exboxeador comentó que no es una persona que toma todo lo que escucha, por lo que según él hay algo más para bajarse de la pelea, sino hubiera mostrado más a detalle su lesión. “Pueden ser muchas cosas. Pueden ser negocios, o la falta de negocio. Pero lo que hoy tenemos es lo que nos dijeron. Mucha gente lo creerá, otros no se atreverán a cuestionarlo”, agregó el B-Hop.

Por otra parte, Bernard Hopkins expresó que de ser así la lesión que sufre Errol Spence Jr no es para tomarse ligeramente. “Tienes que tomarlo con mucha seriedad. Nadie quiere plantarse y decir que tiene algo que no es. Es como mentir sobre si tienes cáncer. Sólo digo que siempre tengo ciertas sospechas sobre las situaciones que surgen de la nada, y que mucha gente se tragará la historia y la repetirá. Pero yo no repito nada, yo tengo otras duras y otras razones para pensar diferente. Pero si realmente es el caso, le deseo a Spence una pronta recuperación”, finalizó el excampeón del mundo.