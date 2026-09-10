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UEFA Champions League

Dónde ver EN VIVO PSV vs. Shakhtar Donetsk por la UEFA Champions League: TV y streaming online

PSV y Shakhtar Donetsk se enfrentan este jueves 10 de septiembre, en el Philips Stadion, por la UEFA Champions League. Los detalles de la televisación.

PSV vs. Shakhtar Donetsk por la UEFA Champions League.
PSV vs. Shakhtar Donetsk por la UEFA Champions League.

PSV llega con la ilusión de un arranque de temporada arrollador y el jueves 10 de septiembre recibirá al Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion por la fase de grupos de la Champions League.

Es el debut de ambos en esta edición del torneo y los tres puntos pesan para acomodarse rápido en la tabla general.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 18:45 hs
  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El equipo neerlandés viene de un cierre de pretemporada demoledor: goleó 6-1 al Utrecht, 5-1 al Groningen y la semana pasada le ganó 3-1 al Ajax de visitante. Llega como favorito y con la confianza de un ataque que no para de convertir.

El Shakhtar tuvo un andar más irregular. Ganó su último compromiso 2-1 ante el Karpaty Lviv, pero en el medio sufrió una caída como local 0-2 frente al Polissya que corta la racha positiva. Antes de eso había sumado un triunfo ajustado 1-0 ante el Kharkiv.

El historial entre PSV y Shakhtar Donetsk

El historial entre ambos es casi nulo: apenas se enfrentaron una vez, en noviembre de 2024, con victoria del PSV por 3-2. No hay demasiada referencia previa más allá de ese partido, donde los neerlandeses ya se mostraron efectivos de local.

FechaPartidoResultadoTorneo
27/11/2024PSV vs. Shakhtar Donetsk3-2UEFA Champions League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Fenerbahce vs. RomaJueves 10 de septiembre10:4513:4518:45
Slavia Praga vs. LensJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Manchester United vs. Sabah FKJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Bayern vs. Bodo GlimtJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Como 1907 vs. RB LeipzigJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • PSV y Shakhtar Donetsk se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la UEFA Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
  • PSV todavía no suma en el torneo.
  • Shakhtar Donetsk todavía no suma en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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