Dónde ver EN VIVO PSV vs. Shakhtar Donetsk por la UEFA Champions League: TV y streaming online

PSV llega con la ilusión de un arranque de temporada arrollador y el jueves 10 de septiembre recibirá al Shakhtar Donetsk en el Philips Stadion por la fase de grupos de la Champions League.
Es el debut de ambos en esta edición del torneo y los tres puntos pesan para acomodarse rápido en la tabla general.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 18:45 hs
- México (CDMX): 10:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 13:45 hs
- Colombia: 11:45 hs
- Perú: 11:45 hs
- Chile: 13:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
La actualidad de ambos equipos
El equipo neerlandés viene de un cierre de pretemporada demoledor: goleó 6-1 al Utrecht, 5-1 al Groningen y la semana pasada le ganó 3-1 al Ajax de visitante. Llega como favorito y con la confianza de un ataque que no para de convertir.
El Shakhtar tuvo un andar más irregular. Ganó su último compromiso 2-1 ante el Karpaty Lviv, pero en el medio sufrió una caída como local 0-2 frente al Polissya que corta la racha positiva. Antes de eso había sumado un triunfo ajustado 1-0 ante el Kharkiv.
El historial entre PSV y Shakhtar Donetsk
El historial entre ambos es casi nulo: apenas se enfrentaron una vez, en noviembre de 2024, con victoria del PSV por 3-2. No hay demasiada referencia previa más allá de ese partido, donde los neerlandeses ya se mostraron efectivos de local.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/11/2024
|PSV vs. Shakhtar Donetsk
|3-2
|UEFA Champions League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Fenerbahce vs. Roma
|Jueves 10 de septiembre
|10:45
|13:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Lens
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Manchester United vs. Sabah FK
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Bodo Glimt
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Como 1907 vs. RB Leipzig
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- PSV y Shakhtar Donetsk se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la UEFA Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- PSV todavía no suma en el torneo.
- Shakhtar Donetsk todavía no suma en el torneo.