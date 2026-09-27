El técnico de Boca no dudó y le dio este premio a Enner Valencia por el hat-trick a Racing

Premio merecido. Descubre la recompensa especial que el DT de Boca le otorgó a Enner Valencia tras marcarle tres goles a Racing.

¡Y bien merecido que lo tiene! Cuando la mayoría de los hinchas de Boca Juniors le tenía poco y nada de confianza, Enner Valencia salió del banco de suplentes, anotó los tres goles de la victora 3-2 contra Racing de Avellaneda en cuartos de final de la Copa Argentina 2026 y recibió un premio por parte del técnico Rodolfo Arruabarrena.

La eliminación de Boca esutvo a unos 20 minutos de consumarse. ¿La clave para que no se diera ese final? El ingreso de Valencia al minuto 11 del segundo tiempo. El delantero ecuatoriano apareció por el segundo palo tras un centro de Lautaro Blanco y marcó el 1-2 parcial al 27 de la segunda etapa.

Pasaron ocho minutos y esta vez el de la asistencia fue Sebastián Villa. Centro desde el costado izquierdo y cabezazo de Enner Valencia. ¿Faltaba algo más? Sí, otro golazo de cabeza del atacante ecuatoriano tras un centro de Carlos Palacios para sentenciar la victoria de Boca Juniors 3-2 a los cinco minutos de adición del segundo tiempo.

El DT de Boca le dio este premio a Valencia por el hat-trick a Racing

Uno de los goles de Valencia vs. Racing. (Foto: X / @BocaJrsOficial)

Rodolfo Arruabarrena atendió la conferencia de prensa tras la clasificación de Boca a semifinales de la Copa Argentina y reveló el premio que le dio a Valencia y a los demás jugadores tras el hat-trick del delantero ecuatoriano a Racing: “Los que juegan son los jugadores, los que entran son los jugadores y si no entran convencidos es muy difícil darle vuelta a un resultado o tener una buena producción. Y, en este caso, siempre digo lo mismo, hace rato que miro al banco y tengo con qué poder cambiar el partido. Trataremos de seguir por ese lado, ahora les voy a dar un día libre, y el martes volveremos a trabajar”.

La impresionante calificación a Enner Valencia por sus tres goles a Racing en Copa Argentina

Los expertos dictaron sentencia… A pesar de que solo jugó 34 minutos, el portal ‘Sofa Score’ y la aplicación ‘Be Soccer’ le dieron a Enner Valencia una impresionante calificación de diez puntos sobre diez posibles por, entre otros motivos deportivos, tres goles y cuatro de seis duelos ganados.

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