Tras su histórico triplete: Enner Valencia dejó un mensaje de 5 palabras para el ‘Vasco’ Arruabarrena

Marcó un triplete en poco más de 20 minutos y ahora Enner Valencia le dejó un mensaje al 'Vasco' Arruabarrena.

Enner Valencia se metió en la historia de Boca Juniors después de marcar un triplete ante Racing en la Copa Argentina. El delantero ecuatoriano fue tendencia en Ecuador y también en Argentina, por lo cual, posteriormente el tricolor aprovechó y le mandó un mensaje a su DT.

Valencia no ha tenido las oportunidades esperadas como delantero titular en Boca, incluso en su histórico hat-trick, el ecuatoriano tuvo que venir desde el banco de suplentes. Por lo cual, el jugador aprovechó y mandó un contundente mensaje al ‘Vasco’.

“A nivel físico me siento muy bien. Ahora como todo jugador, espero jugar un poco más. Estoy preparado para cuando el equipo me necesite poder ayudar”, sentenció Valencia. Es un claro pedido del jugador ecuatoriano para tener más minutos en Boca.

El futbolista ecuatoriano representó una clasificación histórica para el equipo ‘Xeneize’ y la posibilidad también de sumar un nuevo título a finales de año. Ahora Boca está en semifinales de la Copa Argentina y también de la Copa Sudamericana.

🔵🟡🗣️ "ESPERO PODER JUGAR UN POCO MÁS"



Enner Valencia, tras su histórico hat-trick ante Racing en la #CopaArgentinaEnTyCSports, se refirió a su presente en Boca. pic.twitter.com/nOYqLjwEgS — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

El delantero ecuatoriano podría tener más minutos en los siguientes partidos y de a poco irse ganando el lugar como titular en Boca. ‘Superman’ encontró la fórmula y el camino para darle la vuelta al muy mal comienzo que tuvo en esta temporada.

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Los números de Enner Valencia con Boca Juniors

Con la camiseta de Boca, Enner Valencia ha jugado un total de 9 partidos entre todas las competencias con Boca. Ha marcado 4 goles y ha dado 1 asistencia en poco más de 300′ minutos.

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