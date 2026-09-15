Bernabéu vs. Camp Nou: ¿Cuál estadio albergó más finales de la Champions League?

UEFA confirmó al templo de Barcelona como sede de la final del 2029. El Camp Nou tendrá su primera final de Champions en el siglo XXI.

La reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA trae novedades importantes. Se ha definido la sede de la final de la Champions League de tanto 2028 como 2029: el Camp Nou del Barcelona se lleva el gran premio. No será ni mucho menos la primera vez que la casa de los culés se queda con este premio. ¿Se jugaron más finales ahí o en el Santiago Bernabéu?

“El Comité Ejecutivo de la UEFA se reunió hoy en Salónica (Grecia) y designó las sedes de varias finales de la siguiente manera: UEFA Champions League 2028: Munich Football Arena, Múnich. 2029: Camp Nou, Barcelona”, dictaba el comunicado oficial del máximo ente del fútbol europeo alrededor de la sede de las dos definiciones de la Copa de Europa que vienen por delante. Esta campaña todo se define en el Metropolitano.

Bernabéu o Camp Nou: ¿Cuál estadio albergó más finales de la Champions League? Empecemos por la casa de los culés, quienes recibirán su primera final de la Copa de Europa en el siglo XXI. La última vez que el estadio de los blaugranas fue definición del torneo ocurrió en 1999, con la histórica remontada del Manchester United ante el Bayern Múnich. En 1989, con el triunfo de AC Milan por 4-0 sobre Steaua Bucarest, se dio el otro precedente hasta el 2029.

El Bernabéu, por su parte, ya ha albergado 4 finales de la Champions League. Las primeras tres llegaron con el torneo llamándose Copa de Europa, empezando con la victoria de Real Madrid por 2-0 sobre Fiorentina en 1957. AC Milan 4-1 Ajax en 1969, así como Nottingham Forest 1-0 Hamburgo en 1980, fueron las jornadas en el siglo XX donde la casa blanca cerró el mayor torneo de clubes del continente.

El Camp Nou albergará la final de la Champions 2029: GETTY

La cuarta vez donde el Bernabéu fue sede de la final llegó en el 2010. Inter de Milán, de José Mourinho, derrotó con goles de Diego Milito al Bayern Múnich en la capital española. A la espera de lo que se venga en las próximas décadas, la casa del Real Madrid ha albergado 4 finales de la Copa de Europa por las 2 que ha hecho hasta la fecha el Camp Nou de Barcelona.

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