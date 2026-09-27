Sorpresa en Europa: FC Barcelona ficha a jugador ecuatoriano

El FC Barcelona tendrá a un jugador ecuatoriano en el primer plantel por primera vez en su historia en este 2026.

El FC Barcelona tendría por primera vez en su historia a un jugador ecuatoriano en su primer equipo y es que medios españoles apuntan a que los catalanes están cerca de subir a Josué Caicedo.

Lateral ecuatoriano de 18 años que ya forma parte del Barcelona B y que ahora será ascendido al primer equipo. La decisión responde a la buena valoración que existe dentro del club sobre sus condiciones y su proyección.

Caicedo ha convencido al cuerpo técnico y al área de scouting del conjunto azulgrana, que ven en él un futbolista con características importantes para desarrollarse en la élite. Su velocidad, capacidad para jugar por la banda y proyección ofensiva son algunos de los aspectos que más destacan.

Antes de llegar al fútbol español, el ecuatoriano tuvo participación con el primer equipo de Liga de Quito, aunque fueron apenas siete partidos en la máxima categoría. Ahora tendrá la oportunidad de entrenarse junto a jugadores de uno de los clubes más importantes del mundo.

El FC Barcelona ya ha tenido jugadores ecuatorianos en las filiales como Kike Saverio y Diego Almeida, sin embargo ninguno debutó oficialmente ni se sumaron al primer plantel.

¿Cuánto pagó el FC Barcelona por Josué Caicedo?

Josué Caicedo llegó desde Liga de Quito a préstamo con opción de compra por 2.5 millones de euros a realizarse en junio del 2027. Si el Barca lo sube, es indicador de que harían la compra.

Publicidad