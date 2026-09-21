Raphinha superó el mejor arranque de Messi en LaLiga y solo le queda Cristiano Ronaldo

En 7 jornadas Raphinha se confirma como la figura de LaLiga. Solo el mejor CR7 supera marcas que incluso Messi no pudo conseguir en su día.

Raphinha es el mejor jugador de lo que va de LaLiga. Ante el Sevilla, el brasileño volvió a demostrar toda su jerarquía con 3 goles que le colocan como el máximo anotador del certamen. Todo ello en apenas 7 jornadas de campeonato y para superar las mejores marcas que en su día tuviese Lionel Andrés Messi con la camiseta del Barcelona. Solamente Cristiano Ronaldo inició de mejor manera el torneo local en España.

A lo largo de estos 7 partidos, Raphinha ya tiene 12 goles anotados con el equipo de Hansi Flick. Una auténtica barbaridad que supera incluso las mejores versiones de Messi. El argentino solamente pudo llegar a 11 goles entre los meses de agosto y septiembre del año 2017 cuando hablamos de un contexto similar. El actual capitán del Barcelona solamente tiene a Cristiano Ronaldo por delante.

De los delanteros modernos de LaLiga, únicamente el portugués marcó más de 11 goles en sus primeras 7 jornadas de una Liga. Ocurrió en el año 2014 durante un inicio de temporada donde el Real Madrid era el máximo candidato en todos los sentidos. Anotó 13 gritos sagrados durante las primeras 7 jornadas del torneo. El Barcelona se terminaría llevando el triplete a finales de aquel curso.

El equipo de Flick es líder en todos los sentidos. Raphinha se encuentra como máximo goleador de un equipo que comanda la clasificación con puntaje perfecto y que tiene tanto la mejor defensa como el mejor ataque en cuanto a números se refiere de lo que va de LaLiga. Lo único malo para el conjunto catalán ahora mismo es la llegada de un parón de selecciones que les agarra en su mejor momento de rendimiento colectivo.

Raphinha, único con números similares a CR7 y Messi en el siglo XXI de LaLiga: GETTY

“Que renueve, para el club, es la mejor decisión. Cuando ves cómo conecta con la grada, con el equipo. Es un líder, lo da todo. Decidimos ponerlo de nueve ahí junto a los técnicos. Supongo que ahora está contento de eso. Lo de esta temporada está siendo espectacular; la segunda parte de hoy, increíble”, palabras del entrenador del Barcelona alrededor del rendimiento de su estrella. Raphinha se unirá a Brasil pronto.

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35.000 kilómetros para Raphinha

Brasil inicia un nuevo ciclo pensando en la Copa del Mundo del año 2030 con amistosos muy lejos del territorio europeo. El equipo de Carlo Ancelotti se medirá en amistosos frente a Australia en plena Oceanía. Los viajes de ida y vuelta para el actual capitán del Barcelona le harán recorrer medio mundo a la espera de un mes que será absolutamente vital para el equipo de Flick.

El Barcelona volverá a la actividad el 10 de octubre frente al Getafe. Tras ello tendrá que enfrentarse con el Galatasaray en la Champions League. Luego llegarán partidos como frente al Real Betis de visitante e igualmente la visita al Parque de los Príncipes para enfrentarse con el Paris Saint-Germain. El día 25 de octubre culmina el mes con la visita del Real Madrid al Camp Nou. Raphinha, tras un inicio de temporada histórico, se prepara para un viaje de más de 35.000 kilómetros con Brasil.

Datos claves

Raphinha anotó 12 goles en las primeras 7 jornadas de LaLiga con el Barcelona .

anotó 12 goles en las primeras 7 jornadas de con el . Raphinha superó el récord inicial de Lionel Messi de 11 goles en 2017.

superó el récord inicial de de 11 goles en 2017. Raphinha recorrerá más de 35.000 kilómetros con la Selección de Brasil en el parón.