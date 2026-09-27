El histórico de Europa que va por Jhon Arias

Jhon Arias es una de las figuras de Colombia y del Palmeiras y ahora podría dar el salto al fútbol de Euiropa para el 2027.

El buen rendimiento de Jhon Arias durante las últimas semanas con Palmeiras volvió a despertar el interés de varios clubes por el colombiano. El extremo ha recuperado protagonismo y, de cara al próximo mercado, ya comienzan a aparecer rumores sobre una posible salida del fútbol brasileño.

Uno de los equipos que estaría atento a su situación es el Zenit de San Petersburgo. El conjunto ruso ya había mostrado interés por Arias cuando todavía jugaba en Fluminense y ahora volvería a aparecer entre los clubes que podrían intentar ficharlo.

Sin embargo, sacar al colombiano de Palmeiras no sería sencillo, Arias tiene contrato con el conjunto paulista hasta diciembre de 2029 y su salida rondaría los 25 millones de euros, una cifra importante.

El colombiano atraviesa una gran temporada y ya suma 8 goles y 5 asistencias en 41 partidos con Palmeiras. Además, el equipo brasileño pelea por el Brasileirao y la Copa Libertadores, con Arias como uno de los jugadores importantes del plantel.

A lo largo de su carrera, Arias ha defendido las camisetas de Patriotas, América de Cali, Independiente Santa Fe, Fluminense y Palmeiras. Además es fijo de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo

Los títulos en la carrera de Jhon Arias

En su carrera, Arias ya consiguió varios títulos importantes. Con Fluminense ganó la Copa Libertadores 2023, la Recopa Sudamericana 2024 y el Campeonato Carioca 2022, mientras que con América de Cali fue campeón local 2020.

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