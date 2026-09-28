Suárez vuelve a ser DT en Colombia y tiene ya un nuevo equipo para seguir su carrera.

Este lunes 28 de septiembre de 2026 se confirmó el regreso al fútbol colombiano del histórico entrenador, Luis Fernando Suárez. El DT colombiano tiene nuevo equipo para seguir en la Liga BetPlay. El entrenador no dirigía en el país desde 2025 cuando estuvo al frente de Pereira.

Ahora de acuerdo a la confirmación de Pipe Sierra, Luis Fernando Suárez regresa a la Liga BetPlay para ser el nuevo DT de Deportes Tolima. El ‘Vinotinto y Oro’ cesó a Sebastián Oliveros del cargo y ahora tiene a un histórico como Suárez como su entrenador.

Luis Fernando Suárez estuvo sonando todo el 2026 para tomar un nuevo equipo en Ecuador, en la LigaPro, pero finalmente ninguna negociación se concretó. Ahora regresa a Colombia con la clara misión de conseguir reflotar al Tolima y aunque sea meterlo a competir en torneos internacionales.

El Tolima no ha encontrado la estabilidad esperada tras la salida de Lucas González. El club se quedó eliminado de la Copa Libertadores hace poco y ahora mismo el torneo local es su única “preocupación” apuntando a la siguiente temporada.

Suárez es un entrenador con importante recorrido en diferentes clubes, incluso fue campeón de Colombia con Atlético Nacional. También tiene una amplia trayectoria a nivel de selecciones, donde con Ecuador llegó a disputar los 8vos de final de un Mundial.

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Los números de Suárez cuando fue DT del Pereira

Cuando fue entrenador del Deportivo Pereira, Luis Fernando Suárez llegó a dirigir 30 partidos, entre todas las competencias. Ganó 10 partidos, empató 9 encuentros y terminó perdiendo 11. Fueron los malos resultados los que acabaron su paso en Colombia.

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