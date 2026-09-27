Bombazo: Gustavo Alfaro eligió el último equipo de su carrera

Gustavo Alfaro habló de su futuro y sorprendió a todos revelando que se retirará pronto, eligiendo así a su último equipo.

Gustavo Alfaro ya definió su futuro. El entrenador argentino renovó su contrato con la Selección de Paraguay hasta el Mundial 2030 y, además, confirmó una decisión que cambia por completo el panorama: después de ese ciclo dejará de dirigir profesionalmente.

Alfaro fue contundente al hablar de su futuro y aseguró: “Yo elegí Paraguay para que sea mi último trabajo”. De esta manera, el entrenador confirmó que su etapa con la Albirroja será la última de su carrera, por lo que su retiro llegaría después del Mundial 2030.

En lo económico, Alfaro tendría un nuevo salario cercano a los 5 millones de dólares anuales con Paraguay. La cifra representaría un importante aumento respecto a su anterior contrato y convertiría al argentino en uno de los entrenadores mejor pagados del fútbol sudamericano.

Antes de cerrar su continuidad, la Selección de Ecuador, Colombia y Chile aparecieron entre las selecciones interesadas en contar con el entrenador. Alfaro tuvo opciones para cambiar de equipo después del Mundial, pero finalmente eligió continuar con la Albirroja y afrontar el proyecto rumbo a 2030.

Tras el Mundial 2026, Alfaro incluso analizó la posibilidad de retirarse antes de aceptar la renovación. El argentino había considerado junto a su familia la posibilidad de poner punto final a su carrera, pero finalmente decidió continuar al frente de Paraguay.

Los títulos en la carrera de Gustavo Alfaro

Entre los principales logros de Alfaro aparecen la clasificación de Ecuador al Mundial de Qatar 2022 y la clasificación de Paraguay al Mundial 2026. A nivel de clubes, ganó el Clausura 2007 con Arsenal de Sarandí, el Clausura 2012 y la Supercopa Argentina 2012 y 2018, este con Boca Juniors.

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