Puede jugar para la Selección Colombia y ahora acaba de firmar su contrato con Real Madrid

Un joven futbolista que puede representar a la Selección Colombia, ahora fue "fichado" por el Real Madrid.

Este lunes 28 de septiembre se reveló como una joven estrella que podría jugar para la Selección de Colombia acabó de firmar con Real Madrid. El joven jugador también podría representar a la Selección de España. En los próximos meses se conocería su decisión.

Unai Ordóñez firmó un contrato con el Real Madrid, tras venir destacando en sus categorías inferiores. El joven delantero de apenas 16 años, tiene papá colombiano y nacionalidad española, por lo cual, en un futuro podría entrar en planes de la Selección Colombia.

Ordóñez viene mostrando un buen nivel con el Real Madrid y a partir de este nuevo contrato, de acuerdo a Julián Capera, el joven jugador disputará minutos el juvenil C. En el Real Madrid apuestan por su gran proyección para los siguientes años.

No sería la primera vez, ni la última, en que la Selección Colombia puede convocar a un jugador con inferiores y trabajo en España. Ya estuvo cerca de convocar a Cristian Mosquera, central de Arsenal, pero el jugador acabó eligiendo a España.

Unai Ordóñez firmó con Real Madrid. (Captura de pantalla)

El rendimiento de Unai Ordóñez en los siguientes meses también determinará si las categorías inferiores de la Selección España se mueven por su “fichaje” y lo citan para jugar con el equipo campeón del mundo. El delantero viene de un buen torneo en China, donde fue campeón con el Real Madrid.

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¿Cuándo es el Mundial Sub-17?

El Mundial Sub-17 podría ser un termómetro para saber qué selección puede ir por Unai Ordóñez. España o Colombia están clasificadas para este torneo, que se disputará entre noviembre y diciembre de este año. Las listas de ambos seleccionados podrían incluir al crack de Real Madrid.

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