Tras los encuentros de Girona y Real Madrid le llega el turno al otro equipo de la capital española. Atlético de Madrid se prepara para debutar en esta reformada Champions League y todo ello en un duelo frente al Leipzig donde se toman decisiones alrededor de Julián Álvarez. Diego Pablo Simeone tiene más que claro el rol del argentino para medirse con los alemanes en la primera jornada.

Diario AS asegura que el entrenador del conjunto colchonero apostará por el ex River Plate como titular esta noche. Un hito no menor pensando en lo que viene y por encima de todo con el derbi frente al Real Madrid cada vez más cerca en el horizonte. Julián Álvarez estaría por delante de Alexander Sorloth hoy de cara al comienzo de una competición que ilusiona a Todo el universo rojiblanco y donde se pretende saldar una deuda histórica. La Araña supone uno de los únicos 3 jugadores del plantel que ha levantado la Champions.

Igualmente debe remarcarse como la mejor versión del argentino se da justamente en torneos internacionales. Desde que debutase con River Plate allá por el 2018, Julián Álvarez acumula un total de 24 goles a nivel internacional que teniendo en cuenta cómo apenas ha disputado 56 partidos en este tipo de territorios le dejan con un promedio espectacular en todos los sentidos. Frente a Leipzig, rival al que ya le marcó con Manchester City, se busca empezar con pie derecho en Europa.

Por España se especula con que la decisión del Cholo va encaminada con lo que puede ocurrir el próximo domingo 29 de septiembre. Una fecha en la que Atlético de Madrid volverá a ser las veces de local frente a su máximo rival en España. Real Madrid se acerca en el horizonte y de momento una fórmula con Julián Álvarez-Sorloth-Antoine Griezmann en la delantera parece imposible. Solo hay hueco para dos de estos nombres, por lo que en caso de cumplirse los pronósticos esta noche hablamos de un escenario más que favorable para que la araña juegue ante la casa blanca.

Debe remarcarse igualmente como Julián Álvarez es un futbolista invicto en el apartado Champions League. 17 partidos disputó el argentino por la ciudad de Manchester y para Pep Guardiola. Ganó 12, empató 5 e incluso se dio el gusto de marcar 8 goles en apenas 745 minutos de juego. El atacante de la selección Argentina llega al metropolitano para este tipo de noches e igualmente para comandar un proyecto que sueña con levantar su primera orejona.

Alineación del Atlético de Madrid frente a Leipzig

Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Azpilicueta, Riquelme; De Paul, Koke, Lino; Griezmann, Julián Álvarez. Es la formación que se espera que Diego Pablo Simeone utilice de cara a un encuentro que marcará buena parte de la semana en Atlético de Madrid. Tras dicho choque, los colchoneros tendrán un par de compromisos ante Rayo Vallecano y celta en la antesala de recibir al Real Madrid.

Próximos rivales de Atlético Madrid en la Champions

Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen, Benfica, Lille, RB Salzburgo, Slovan Bratislava y Sparta Praga. Este será el camino durante la etapa inicial del torneo para un conjunto colchonero que espera poder culminar dicha fase entre los 8 primeros del certamen. Un ítem clave de cara a evitar una ronda de dieciseisavos o playoff en la cual se coincidirá en buena parte con lo que ocurre en la Copa del Rey en el 2025. Meterse en octavos de manera directa pasa por Julián Álvarez y Leipzig.