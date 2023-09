Sevilla 1 vs. Lens 1: Golazo de Fulgini de tiro libre al ángulo para empatar el partido

Sevilla y Lens disputan uno de los duelos de la jornada de miércoles en la UEFA Champions League en el Sánchez-Pizjuán. Los andaluces se pusieron al frente con un buen gol de cabeza del argentino Lucas Ocampos, pero los franceses llegaron al empate con un impactante tiro libre al ángulo de Angelo Fulgini.

Este partido, correspondiente al grupo B de la Champions, tiene presencia argentina por ambos lados. Los ex River, Lucas Ocampos y Érik Lamela, son titulares en el equipo de José Luis Mendilibar, mientras que Federico Gattoni, ex San Lorenzo, está en el banquillo como relevo. En tanto, para los de Franck Haise, está desde el arranque el ex Talleres, Facundo Medina.

Precisamente, Ocampos puso el 1-0 para Sevilla antes de los diez minutos de juego con un cabezazo en el primer palo para batir a Brice Samba, arquero de la selección de Francia (habitual relevo del titular Mike Maignan). Sin embargo, la alegría le duró poco al equipo local.

Angelo Fulgini marcó el primer gol de Lens en esta Champions League. Lo hizo al minuto 24 de la primera mitad. Aprovechó un tiro libre cerca del área pegándole al palo del arquero serbio Marko Dmitrovic y clavando el balón al ángulo.

NOTICIA EN DESARROLLO