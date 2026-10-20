Dónde ver EN VIVO Stuttgart vs. Atlético de Madrid por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Stuttgart y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 20 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Stuttgart recibe a Atlético de Madrid este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Atlético de Madrid llega con la etiqueta de favorito pero todavía no encontró del todo el funcionamiento en esta Champions, algo que Stuttgart está lejos de sufrir.

Es la tercera fecha de la fase de liga y ninguno de los dos quiere quedar relegado en la pelea por los puestos de arriba de la tabla general.

La actualidad de ambos equipos

Stuttgart llega con puntaje ideal después de dos presentaciones. Goleó 3-1 a Viking de local y repitió el libreto como visitante ante Slovan Bratislava, al que le ganó 3-0. Esa levantada lo tiene cuarto con 6 puntos, en zona de clasificación directa.

El Atlético de Madrid, en cambio, todavía no logra despegar del todo en el torneo. Arrancó con una derrota 1-2 de visitante frente a Liverpool y recién en la segunda fecha pudo reponerse con un 2-0 de local sobre Manchester United. Esa alternancia lo dejó 15° con 3 puntos, lejos todavía de los puestos que le interesan.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 13:45 hs

Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 13:45 hs

Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 16:00 hs

PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 16:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis

Stuttgart y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.

se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League. El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN7 .

y . Stuttgart suma 6 puntos tras vencer a Slovan Bratislava y Viking.

suma 6 puntos tras vencer a Slovan Bratislava y Viking. Atlético de Madrid suma 3 puntos en el torneo.