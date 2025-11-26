El debate sobre quién tomará el testigo del astro argentino Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo sigue marcando la conversación futbolera en todo el mundo.

Tras casi dos décadas de dominio absoluto entre el actual futbolista del Inter de Miami y el del Al Nassr de Arabia Saudita, la búsqueda por identificar a los nuevos reyes del deporte se ha centrado en figuras ya consolidadas como Erling Haaland o Kylian Mbappé. Sin embargo, no todos creen que la sucesión pase necesariamente por ellos.

La explosión de talentos jóvenes también es observada con lupa, y varios entrenadores han comenzado a poner la mirada en jugadores que recién están irrumpiendo, pero que ya muestran señales de un futuro descomunal.

El fin de la era Messi y Ronaldo comienza a llegar a su fin | FOTO: Yasser Bakhsh/Getty Images

Estevão y Lamine Yamal: dos jóvenes que reemplazarán a Messi y CR7

A raíz de esta situación, Enzo Maresca, director técnico del Chelsea, salió al paso y mencionó dos nombres que podrían seguir los pasos de “La Pulga” y “CR7”: Estevão y Lamine Yamal.

“Como dijo Raphinha, Estevão y Lamine Yamal serán los próximos Messi y Ronaldo“, lanzó tras el triunfo de los Blues ante el Barcelona.

“Estevão es un jugador especial. Es un tipo de la vieja escuela: no usa redes sociales y se centra solo en el fútbol. Es un chico sencillo de 18 años con un gran futuro para el club“, manifestó luego la gran presentación de la joya brasileña ante los culés.

En síntesis…

