Colo Colo tuvo un cierre de temporada para el olvido, en donde cayó ante Audax Italiano y quedó fuera de toda competencia internacional pensando en la temporada 2026 que está casi a la vuelta de la esquina.

Una de las grandes interrogantes es la continuidad de Fernando Ortiz, entrenador que tiene contrato por la temporada 2026, pero una cláusula indica que Blanco y Negro puede dar por terminado el contrato si no cumplía el objetivo de la Copa Sudamericana.

Se acabó el amor entre Ortiz y Vidal. | Foto: Photosport

Como si Colo Colo no necesitara más problemas en este momento, desde El Mercurio revelaron el quiebre profundo entre Arturo Vidal y el DT albo: “Uno de los dos, Vidal u Ortiz, se va a ir del club, porque después de todo lo que pasó es imposible que trabajen juntos”, dijo un directivo al matutino.

En esa línea, el mismo directivo no deja muy en claro quién de los dos saldría en este complejo escenario para los albos: “Y Mosa, el presidente, ya dijo que el contrato se va a respetar”, complementó.

Cabe recordar que Arturo Vidal fue renovado y tiene contrato por todo el 2026. Ortiz, por otro lado, tiene contrato también, pero en caso de ejecutarse la cláusula de la Copa Sudamericana se podría dar por terminado su vínculo.

En síntesis

Colo Colo perdió contra Audax Italiano y no clasificó a competencias internacionales para 2026.

Existe un quiebre profundo entre el jugador Arturo Vidal y el DT Fernando Ortiz.