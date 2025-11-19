Cobreloa vivió un golpe inesperado justo antes de comenzar su duelo ante Santiago Wanderers por los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso. Todo estaba definido en la oncena visitante y Rodolfo González aparecía como titular, tal como ha sido la tónica durante la temporada. Sin embargo, el plan de César Bravo se vino abajo en pleno calentamiento.

El defensor zurdo sufrió un problema muscular evidente, acompañado de claros gestos de dolor mientras intentaba caminar para medir la gravedad de la lesión. Eso alcanzó para marginarlo del compromiso en Valparaíso. En su reemplazo ingresó el mundialista Sub 20 Patricio Romero, lo que obligó a un segundo ajuste táctico: Nicolás Palma dejó la banda izquierda y pasó a la zaga central.

“Lo veo de frente, está con el paramédico. Se ve un poco apretado, Agustín Heredia le da ánimo”, relató desde el borde de cancha la periodista Francisca Vargas para TNT Sports. Pese al apoyo del central ex Boca Juniors, el panorama no era alentador. “Se ve muy mal”, agregó el relator Fabián Astudillo, anticipando que no habría vuelta atrás.

El cambio obligatorio también implicó modificar al portador de la jineta. Ante Wanderers, el brazalete quedó en manos de Gustavo Gotti, goleador de los ‘Zorros’ con 12 tantos en la temporada y uno de los referentes del proyecto de Bravo, que busca el ansiado retorno a Primera División.

Aun así, los loínos arrancaron mejor en Playa Ancha. A los 5 minutos llegó la primera alarma para el local: un centro de Valdés que terminó en el travesaño tras la intervención de Sergio Felipe. Era la señal de que Cobreloa entró afinado al Elías Figueroa Brander, donde comenzaba la serie de cuartos de final.

Así fue el duro momento de la lesión de Rodolfo González