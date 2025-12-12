Una nueva polémica comenzó a circular en torno a Unión Española, equipo que descendió a Primera B al quedar como colista de la Liga de Primera 2025 y que vive una de las crisis más severas de su historia.

Esta vez tiene que ver con el Estadio Santa Laura y nuevamente con la cancha, ya que circulaban los rumores que dejaría de ser de césped natural, para pasar al sintético, tal como ocurrió con el nuevo estadio de Universidad Católica, el Claro Arena.

Esto pensando en albergar todo tipo de eventos, como los conciertos que se han realizado en el último tiempo en la catedral del fútbol chileno.

Pero aquello terminó siendo desmentido por el gerente general del club, Sabino Aguad, quien este viernes conversó con Radio ADN, descartando esta idea y nuevos trabajos en la cancha. Además, adelantó que para febrero el campo de juego debería estar en óptimas condiciones tras todo el trajín de este 2025.

“Mantenemos pasto natural, cambiamos completa la cancha y eso sí nos va a atrasar. No podemos dar una fecha, pero esperamos tenerla en febrero”, indicó.

También, respondió dudas por las nuevas torres de iluminación, que aún no entran en operación, ya que falta la instalación de las luminarias, lo que se hará a partir de la próxima semana.

“Tenemos los postes, todo, pero el estadio se arrendó para un concierto mañana. Postergamos al miércoles la instalación. A más tardar la primera semana de enero comenzamos con las luces”, señaló Aguad.

Ya estarían listas las torres para las nuevas luminarias del Estadio Santa Laura. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

