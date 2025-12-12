La Liga de Ascenso de la temporada 2026 se viene de miedo, ya que se reunirán varios equipos de renombre en la Primera B, tras el descenso de Unión Española y Deportes Iquique.

En la categoría de plata del fútbol chileno también esperan otros clubes con basta historia en el fútbol chileno, como Cobreloa, Santiago Wanderers, San Luis de Quillota, Deportes Temuco, Deportes Antofagasta, Deportes Puerto Montt y Rangers de Talca.

Este último entra en una nueva era, luego de una profunda reestructuración institucional, con la que buscan volver a Primera División en los próximos tres años, después de 12 temporadas en la B.

El pasado miércoles los Rojinegros le dieron la bienvenida a nuevos inversionistas locales, quienes compartirán propiedad con el actual mandamás del club de la capital de la Región del Maule, el empresario Felipe Muñoz.

Se trata de la sociedad conformada por José Luis Fernández, ligado a PF Alimentos, y Fabián Jaque de Mayorista 21, dos empresas talquinas que quieren cambiarle la cara al ‘Grande del Sur’.

Todo este cambio quedó sellado con la inauguración de la nueva sede del club (provisoria) en el centro de Talca, donde los nuevos accionistas fueron presentados ante los hinchas, así como el nuevo gerente general Daniel Mejías.

En la instancia, Felipe Muñoz se refirió a la promesa que había hecho respecto a compartir la propiedad: “Había adquirido un compromiso con la comunidad, de que cuando Rangers estuviera más estable como institución, se podría abrir la propiedad a inversionistas de Talca. Y las conversaciones con José Luis y Fabián arrojaron resultados positivos”.

Por su parte, Fabián Jaque habló de lo que buscan en su arribo a la administración de Rangers: “Siento que debemos devolverle a la gente la alegría talquina, la región no se merece que nosotros estemos en Primera B y estamos al debe con la gente. Estamos muy comprometidos, vamos a llegar con un gran equipo de trabajo”.

Finalmente, José Luis Fernández explicó cómo quedó la repartición de la propiedad y el directorio: “50 y 50, nosotros tenemos una sociedad con Fabián que se llama Piducano SADP y obviamente es 25 cada uno. Y 50% queda con la sociedad de Felipe Muñoz. Tenemos el directorio, por respeto, se mantiene la base de Felipe. El directorio son tres personas que son de Felipe, dos personas que son de nosotros”.

Cabe recordar que Rangers terminó en la séptima ubicación de la Liga de Ascenso 2025, donde accedió a la liguilla, pero quedó eliminado en cuartos de final ante San Marcos de Arica.

De izquierda a derecha: José Luis Fernández, Felipe Muñoz, Fabián Jaque y Daniel Mejías. (Foto: @rangersdetalca.cl)

En síntesis